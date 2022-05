Bărbat din Cricău, cu dosar PENAL după ce și-ar fi agresat concubina: Îi este interzis să se apropie de ea

PNL şi UDMR fac front comun împotriva ideii de introducere a unui impozit progresiv. Cel puţin, până în vara lui 2023 acest subiect este închis în Coaliţia de guvernare.

Ce a rămas, însă pe masă Executivului, în analiză, este acea optimizare fiscală pentru a creşte gradul de Colectare. PSD este de acord cu solutia, dar atentioneaza ca oricum in acest moment in Romania nu mai avem de mult cota unica de impozitare si ca o discutia pe aceasta tema trebuie sa aiba loc tinand cont de ceea ce se intampla in toata Europa.

Optimizare fiscala inseamna o reviziunire a modului de impozitare a veneiturilor: propuneri de imbunatatire a colectarii taxelor

PNL si UDMR fac front comun si sustin ca anul acestea sa nu existe o discutie pe aceasta tema. Ei vor ca Ministerul de Finante trebuie sa vina cu o optimizare fiscala, cu noi propuneri pentru taxe si impuneri fiscale care sa imbuanateasca colectarea.

In urm 2 saptamani specialistii de la Ministerul Finantelor urmeaza sa vina cu propuneri pe masa prim- ministrului.

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a atentionat in dese randuri in ultimele saptamani ca nu se doreste o bruscare a sistemului de taxe si impozite, dar ca o discutie despre cota unica de impozitare vs cota diferentiata de impozitare trebuie sa aiba loc in Romania in acord cu trendul european.