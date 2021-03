Bărbat din București, vaccinat cu Pfizer la prima doză și Moderna la rapel: Nu a primit adeverință de vaccinare din greșeala medicilor

Miercuri, un bărbat din București a primit o doză a vaccinului Moderna, la rapel, deși doza inițială a fost Pfizer. Bărbatul a atras atenție de mai multe ori că a fost vaccinar cu Pfizer, la prima doze și avea inclusiv adeverința de vaccinare asupra sa, însă nu a fost luat în seamă de nimeni. După ce a fost vaccinat cu rapelul, sistemul a prezentat o eroare, fiind imposibilă validarea cu doza de la Moderna, iar asistentele nu au sesizat greșeala.

Un bărbat din Bucureşti a povestit, miercuri, că a fost vaccinat la rapel cu vaccinul Moderna, deşi la prima doză a primit serul Pfizer.

”Astăzi am devenit un cobai mai aparte, pentru că am primit un rapel de la Moderna după ce pe 24 februarie fusesem vaccinat cu Pfizer. S-a greşit, apoi iar s-a greşit! Am ajuns în centrul de vaccinare numărul 5 de la RomExpo, am completat documentul de la recepţie, am fost trimis la cabinetul numărul 21. Prima greşeală! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se făceau doar vaccinuri Moderna, deşi pe listă, în dreptul numelui meu, scria Pfizer.

La cabinetul numărul 21 m-au preluat două doamne asistente, le-am arătat că am şi adeverinţa de la vaccinarea din 24 februarie la mine, m-au lăudat că o am în condiţiile în care majoritatea pacienţilor nu o mai aduc la rapel, însă nimeni nu a mai verificat că pe ea scrie Pfizer. Una dintre doamne m-a căutat în sistem, cealaltă mi-a făcut doza de vaccin, pentru ca apoi să realizeze că aplicaţia dă eroare şi că nu poate fi confirmată vaccinarea. Motivul? Rapelul nu corespunde cu tipul de vaccin făcut la prima doză. Mi-a dat imediat seama despre ce s-a întâmplat, însă în acel moment deja presam cu un tampon de vată pe locul vaccinării”, a scris, miercuri, bărbatul pe Facebook.

Bărbatul povesteşte că asistentele s-au panicat şi au chemat un medic.

”Eu mă gândeam deja că am o revistă de predat şi tururi de făcut în weekend şi că nu mi-ar prinde bine nişte spitalizare chiar acum. A venit domnul doctor, mi-a spus că nu se va întâmpla nimic, că nu sunt primul care a trecut prin asta (!!!), dar că din păcate nu îmi poate fi eliberată o adeverinţă de vaccinare. Unless… dacă sunt de acord să treacă îmi sistem că mi s-a făcut tot Pfizer şi astfel poate închide cazul, iar eu mă pot bucura de beneficiile complete ale unei persoane vaccinate. POFTIM?! Mi-am ieşit din fire. Am cerut să vorbesc cu şeful centrului de vaccinare. S-a prezentat o doamnă doctor care, auzind că sunt diabetic, m-a întrebat dacă, ca să o citez, «sunt pe insulină» şi că n-ar trebui să fie nicio problemă că mi s-au făcut două doze din două vaccinuri diferite”, a mai povestit bărbatul.

Acesta a explicat că, într-un final, nu a primit adeverinţă de vaccinare.

”Nu am primit niciun document, nu am fost bifat nicăieri în sistem. Însă nici nu pot repeta vaccinul anti Covid decât când se va face un nou val de imunizări pentru cei vaccinaţi. Când va fi, dacă va mai fi. Am fost şocat să văd cu câta lejeritate şi superficialitate a fost gestionată această situaţie. O mustrare la domul de la recepţie, una la doamnele asistente şi gata. De parcă nu este suficient că suntem oricum într-un mare întuneric cu aceste vaccinuri şi am acceptat de bunăvoie să ne vaccinăm cu nişte seruri experimentale, ale căror efecte adverse poate vor apărea peste ani şi ani. Şi nu sunt singurul care a păţit asta, dar se pare că nimeni n-a învăţat nimic”, a mai scris bărbatul.

Acesta a precizat că deocamdată se simte bine şi a făcut comparaţie între cele două vaccinuri: ”Deocamdată mă simt bine. Chiar sunt în măsură să fac comparaţii între cele două: locul injecţiei doare mai puţin la Moderna decât la Pfizer. Mă poate ajuta cineva şi cu o programare la AstraZeneca, să îmi fac o părere completă?”.

Acesta este al doilea pacient care a fost vaccinat la rapel cu Moderne, deşi primise prima doză de la Pfizer. Primul caz a apărut în 9 februarie, la un bărbat din judeţul Gorj.

Sursa: stiripesurse.ro