Bărbat din Alba, suspectat că a UCIS o femeie în Timișoara: A fost găsit beat chiar în casa victimei

Un bărbat în vârstă de 47 de ani, T.D., din judetul Alba, din comuna Săsciori, recidivist este principalul suspect al unei crime oribile petrecute la Timișoara.

Femeia de 77 de ani era singura acasa in momentul in care atacatorul a intrat peste ea in apartamentul aflat la etajul 3 al unui bloc de pe strada Clabucet, scrie Opinia Timisoarei

Agresorul a lovit-o cu putere cu o caramida, in holul locuintei. La un moment dat, femeia a reusit sa intredeschida usa apartamentului dinspre casa scarii si a strigat: „Ajutor! Hotul!”

Vecinii au fost cei care au dat imediat alarma la numarul de urgenta 112.

La adresa au ajuns rapid medicii de pe ambulanta si politisti. Doctorii au incercat sa o resusciteze pe victima, insa aceasta a murit in drum spre spital.

Politistii aveau parte de o surpriza de proportii. Criminalului i s-a facut rau chiar in locuinta pe care voia sa o jefuiasca, aceasta pentru ca era atat de beat incat a intrat in coma alcoolica si s-a prabusit in bucatarie, unde l-au gasit oamenii legii, langa un rucsac in care apucase sa indese cateva lucruri adunate din casa. A fost preluat de politisti si dus la spital, si urmeaza sa fie audiat.