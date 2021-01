Bărbat de 43 de ani, cu permisul suspendat, prins de către polițiștii din Aiud conducând un autoturism. Cercetările sunt continuate

Polițiștii rutieri din Aiud au reținut un bărbat, conducând un autoturism în timp ce avea permisul de conducere suspendat.

La data de 11 ianuarie 2021, în jurul orei 16,00, polițiști rutieri din Aiud l-au depistat pe un bărbat de 43 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Stadionului din municipiu, având permisul de conducere suspendat.

Your browser does not support the video tag.

Față de bărbat, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.