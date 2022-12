Bani pentru cultivarea de tomate în spaţii protejate: Cine primește 15.000 de lei de la stat

Ce spune BCR despre SCANDALUL provocat de Austria: „Aderarea la Schengen este în afara puterii noastre de decizie”

După valul de emoție provocat de eșecul aderării României la Schengen, o parte din clienții băncilor austriece BCR-Erste și Raiffeisen și-au închis conturile și și-au mutat banii în alte bănci în semn de protest față de votul împotriva României acordat de Austria.

Confruntată cu perspectiva pierderii unor clienți, BCR, membră a grupului austriac Erste Group, le-a trimis românilor care au conturi deschise la această bancă o scrisoare în care afirmă că nu stă în puterea sa decizia aderării României și că poziția BCR este „clar” favorabilă dorințelor Bucureștiului.

Redăm conținutul integral al scrisorii:

„Dragă client,

Este multa emotie in Romania, in acest final de an. O resimtim fiecare dintre noi, clienti si angajati BCR, si e important sa vorbim despre asta.

Aderarea la Schengen este in afara puterii noastre de decizie, insa implicarea si sustinerea noastra au fost depline. Din 18 noiembrie, cand Austria a anuntat ca isi va folosi dreptul de veto, colegii din BCR si Grupul Erste, la cel mai inalt nivel, au initiat o serie de intalniri cu decidentii relevanti in sustinerea cauzei Romaniei. Am explicat, am insistat si vom continua sa pozitionam clar avantajele economice si sociale ale aderarii Romaniei la Schengen. Este datoria noastra sa sustinem Romania!

De ce? Este simplu. Și e o marturie sincera: credem si investim in Romania! Am fost mereu aproape de romani, in ultimii 30 de ani, indiferent de context: crize, pandemie, razboi la granite. Si o vom face mai departe.

Pentru ca Banca Comerciala Romana este astazi mai mult decat banking. Inseamna oameni pentru oameni:

– 3 milioane de clienti, care cred si investesc in Romania;

– 10.000 de companii care creeaza 600.000 de locuri de munca, aici, in Romania;

– 600.000 de romani care au trecut prin cursuri gratuite de educatie financiara.

BCR este o banca puternica! Iar noi vom continua sa facem ce stim mai bine: sa fim aproape de romani, aproape de clientii nostri, sa oferim incredere si sa fim un exemplu de responsabilitate.

Vom face tot ceea ce tine de noi. Si mai mult de atat.

Cu prietenie,

Sergiu Manea,

Presedinte BCR”.