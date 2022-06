Azi, ora 18.00, pe “Cetate”, CSU Alba Iulia – CSO Baraolt, prima manșă a barajului de promovare în Liga a 3-a

CS Universitatea Alba Iulia, echipă ce a dominat fotbalul județean în ultimul sezon, câștigând eventul, va susține azi, 18 iunie, de la ora 18.00, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, prima manșă a dublei de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a.

Oponenta studenților este CSO Baraolt, desemnată campioană în Covasna după o ediție scurtă, numai 8 jocuri (7 victorii și o remiză), returul fiind programat sâmbăta viitoare, în 25 iunie, de la ora 17.30, în deplasare. De altfel, după pauza impusă de pandemie în martie 2020, competiția dn această primăvară a fost prima din Covasna organizată pentru fotbalul amator la nivel de Liga a 4-a.

Având în față unul dintre cel mai facili adversari posibili, CS Universitatea este marea favorită, ținând cont de valoarea efectivului aflat sub comanda lui Mihai Manea (jucători ce au evoluat în eșaloanele superioare, inclusiv pe prima scenă, nume precum Bucurică sau I. Neag). Albaiulienii au încheiat Liga a 4-a cu un singur eșec din 28 de jocuri și au bifat o serie de 15 victorii consecutive în acest an (12 în Liga a 4-a și alte 3 în Cupa României).

“Întâlnim campioana județului Covasna, o echipă foarte ambițioasă. Este foarte important să abordăm acest baraj cu foarte multă încredere și să nu primim gol în meciul tur. Am încredere în jucători, sper să fim toți concentrați și să arătăm pe teren că merităm să jucăm în Liga a 3-a. Este o premieră și pentru mine, primul baraj din carieră, îmi doresc să-l câștigăm și să promovăm pe a treia scenă”, a declarat Mihai Manea (41 de an), antrenorul CSU, echipă ce nu are probleme de efectiv.

Club Sportiv Orășenesc Baraolt: *anul înființării: 2008 *culori: alb-albastru *președinte: Lazar Csaba; antrenor principal: Lázár Attila (și jucător, fiind golgheter cu 16 reușite); antrenor secund: Szakats Zoltan; preparator fizic: Bogdan Istvan; delegat: Olah Jozsef.

Lotul: Molnár Péter (data nașterii, 13 martie 2002), Gajdó Gothárd (17 iulie 1991), Gyerő Roland László (25 octombrie 1995), Csog János Csongor (27 aprilie 2002), Szabó Géza (2 mai 1997), Neagoie Ciprian Alexandru (1 august 1998), Szabó Zsolt (22 august 1999), Lázár Attila (10 iulie 1989), Kovács István (21 august 1989), Zelch Ervin (2 iulie 1987), Szöcs András (27 ianuarie 2006), Szabó Ádám (4 ianuarie 2005), Nagy Hunor (13 octombrie 1998), Gyerő Adorján (27 februarie 2002), Szakáts Tamás (25 martie 1996), Trinfa Imre (6 mai 1986), Pál Szilamér János (27 aprilie 1997), Csiki László (10 octombrie 1991), Lázár Norbert (27 aprilie 1989), Ghinea Hunor (24 februarie 1999), Hermán Herbert (21 octombrie 1991), Beke Tasnád Árpád (30 martie 1999), Kovács Mihály Norbert (3 decembrie 1999), Román Robert Árpád (13 martie 2001). (H.D.M.)