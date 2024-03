Avram Iancu, românul care a traversat canalul Bristol, a navigat 87 km pe Mureș, între Alba Iulia și Șoimuș

Bibliotecarul hunedorean Avram Iancu, a navigat 87 de km pe Mureș, între Alba Iulia și Șoimuș, la invitația lectorului universitar Horea Nascu. ”Crăișorul apelor”, așa cum a fost numit în urma performanțelor sale, Avram Iancu s-a bucurat de vremea plăcută și frumusețile naturii.

Avram Iancu, declarat cel mai rezistent înotător român în apele deschise, a obținut numeroase performanțe: a obţinut titlul de „Performance of the Year” din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise – World Open Water Swimming Association (WOWSA), este primul român care a traversat înot Canalul Bristol, a traversat înot Canalul Mânecii și a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri.

Profitând de vremea plăcută, Avram Iancu a dat curs invitației lectorului universitar Horea Nascu, de a naviga pe râul Mureș.

”La invitația lectorului universitar Horea Nascu, am dat curs invitației de a naviga pe Mureș între Alba Iulia și Soimuș, lângă Deva..

Am cartografiat locul din toate punctele de vedere. Am identificat câteva locuri unde în mod intenționat se aruncă gunoaie pe malul apei. La polul opus, pozitiv, am văzut câteva gospodarii unde locul e curat ca lacrima. Încă odată am realizat că, într-adevăr, omul sfințește locul.

Legătură cu natura, cu fauna întâlnită în cale, a fost deosebită. Soare toată ziua.

Mă bucur că l-am cunoscut pe temerarul Horea, la vară este foarte posibil să particip la un proiect interesant ce se va desfășura pe calea apelor.

La întoarcere m-am întâlnit cu elevii de la Liceul din Hațeg unde, odinioară, a învățat și soția mea. Acești copii minunați au făcut cu bani foarte putini un robot foarte interesant cu care vor participa la concursul național de robotică. Pe această cale doresc mult succes echipei Afton Róbotics.

Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările Sale!”, a spus Avram Iancu pe pagina personală de Facebook.

