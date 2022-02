Avertizare meteo: COD GALBEN de VÂNT puternic în Alba și alte județe, până vineri. Rafale de peste 60 km/h

Dirijorul Ansamblului Jidvei, Maestrul Stelian Stoica a plecat să dirijeze orchestra națională a îngerilor

„În această noapte, a plecat să dirijeze orchestra națională a îngerilor, marele dirijor Stelian Stoica!!!! Noi, membrii Ansamblul Jidvei Romania – Pagina Oficiala si ai Orchestrei Nationale Jidvei Romania suntem indurerati de aceasta veste tragica a plecarii la cele vesnice a Maestrului nostru drag!

Generatii de generatii de artisti, formati sau acompaniati, cu siguranta, sunt la fel de indurerati!!!! Cuvintele sunt putine, dar lasam sa vorbeasca versurile si cantecele create cu atata daruire de dumnealui:

,, Toate-n lume sunt stiute

Cate-s vrute si nevrute

Numai cele ce-i stau scrise

Omului nu ii sunt spuse

Cate-n lume bune-s rele

Stie Dumnezeu de ele”.

Odihna vesnica, Maestre!!!!”

Au transmis îndurerați membrii Ansamblul Jidvei Romania – Pagina Oficiala si ai Orchestrei Nationale Jidvei Romania

Maestrul Stelian Stoica, cunoscut în lumea muzicii ca fiind ”Luceafărul folclorului românesc”, a devenit cunoscut prin armonizările, orchestrațiile și aranjamentul programelor folclorice ale TVR – Tezaur folcloric, ale Festivalului național ”Strugurele de aur” de la Jidvei, dar și ale altor manifestări culturale.

Iubitor al folclorului autentic Modest, maestrul Stelian Stoica recunoaștea că nu îi plac laudele, chiar dacă specialiștii sunt de părere că trăia zi de zi cu muzica în suflet. ”Sunt vedete și artiști consacrați care au fost discipolii mei. M-am ocupat de repertoriul lor, de text, i-am pregătit de înregistrări discografice, pentru a ajunge să fie apreciați.”, declara Maestrul Stelian Stoica.

Stelian Stoica își amintea: ”Am crescut la Casa de copii din Orlat. Acolo era un mic difuzor în curte și ori de câte ori auzeam o orchestră, mă fascina, mă lipeam de perete și priveam în sus… După mult timp, la 14-15 ani, am găsit o ”placă” a Orchestrei de muzică populară a Radioteleviziunii, conduse de George Vancu. Mai târziu, în 1987, maestrul s-a pensionat și a venit la Sibiu, să pună pe picioare Orchestra ”Cindrelul”, desființată, așa cum erau multe în țară. Atunci l-am cunoscut pe maestrul George Vancu. Mi-a spus: ”Ești atât de aproape de mine, nu știu cum ai reușit!”. I-am mărturisit că de mic copil am crescut alături de Orchestra Radio și a fost foarte bucuros, mirat, că am învățat atât de multe lucruri.”