Avertismentul președintelui Klaus Iohannis: „Varianta Delta duce la o accelerare a ratei de infectare inclusiv în țara noastră”

Mișcare radicală în USR PLUS: Dacian Cioloș și Dan Barna au decis ca miniștrii din cadrul partidului să nu participe la ședința de Guvern

Co-președintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a propus în cursul zilei de miercuri liderilor partidului ca miniștrii USR PLUS să nu participe în cadrul ședinței de guvern de la ora 19.00. Această propunere a fost însușită de către colegii de partid și s-a decis ca ministrii din cadrul USR PLUS să nu participe la ședință.

În locul ședinței de guvern, liderii USR PLUS ar urma să convoace o ședință a coaliției de guvernare, joi dimineață, la ora 10.00, a declarat Dan Barna, la finalul discuțiilor din partid.

”Am decis să nu participăm în această seară la şedinţa de Guvern, de la ora 19.00, şi să convocăm o şedinţa a coaliţiei mâine dimineaţă, la ora 10.00, care va defini cum vom proceda în continuare, în acest moment urmând să avem o şedinţă a Biroului Naţional aşa cum am discutat”, a declarat, mercuri, vicepremierul Dan Barna.

Ședința de miercuri a Guvernului a fost suspendată din cauza intenției premierului Florin Cîțu de a introduce pe ordinea de zi suplimentară programul „Anghel Saligny”, în ciuda opoziției reprezentanților USR PLUS.