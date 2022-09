Avem peste 45 de mii de copii în grija statului: Numărul copiilor din sistemul de protecție a scăzut cu aproape 6% în ultimul an

Varză, brânză și un porc: Ce mită inedită s-a primit la un Inspectorat Școlar

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au precizat că în urma verificărilor pe care le-au avut la doi inspectorii școlari din județul Constanța, au descoperit că aceștia au primt diferite produse alimentare pentru un post de învătător.

Totul a început în momentul în care un inspector a fost prins în flagrant delict în timp ce primea mii de euro pentru a aproba transferul unui elev de la un liceu din Constanța la un colegiu național de renume. Procurorii au aprofundat ancheta și au descoperit că inspectorul acționa împreună cu un alt inspector școlar.

Telefoane ascultate și mită sub supraveghere

Mita a mers către doi inspectori ai ISJ Constanța: Cristina Cabrancea și Lucian Faliboga.

Procurorii DNA au obținut mandat de ascultare a telefoanelor celor doi inspectori școlari. În total, anchetatorii spun că inspectorul a primit șpagă constând în: aproximativ 100 kg de varză albă, 11 kg de brânză, un pește de aproximativ 11 kg, un porc de aproximativ 150 kg și trei baloți de paie, șpagă care trebuia să rezolve și transferul unor cadre didactice din mediul rural în mediul urban.

”Din declarațiile martorului-denunțător a rezultat faptul că a discutat pentru rezolvarea problemei avute de acesta, respectiv nota scăzută obținută de soția acestuia la examenul de obținere a unui post de învățător, atât cu inspectorul şcolar pentru învăţământ primar, în cadrul I.S.J. Constanța, Cristina Cabrancea, cât și cu inspectorul şcolar pentru managementul resurselor umane, în cadrul I.S.J. Constanța, Lucian-Dorel Faliboga”, spun procurorii.

Declarația martorului-denunțător

”În seara zilei de 06.09.2021, în momentul după care s-au afișat rezultatele concursului, în jurul orelor 21, i-am trimis mesaj, pe WhatsApp, de pe telefonul soției, domnului inspector că soția a luat 4, sub nota de trecere. După aproximativ 5 minute, acesta m-a sunat pe WhatsApp, tot pe telefonul soției și mi-a spus să fac contestație a doua zi și m-a întrebat dacă am vorbit sau nu cu doamna inspector Cabrancea, iar eu i-am răspuns că am vorbit și că i-am dat tot ce a trebuit, bani, brânză și pește dar nu mi-a rezolvat problema. I-am spus că n-ar trebui să vorbim acestea la telefon dar el mi-a replicat că suntem pe WhatsApp și nu ne știe nimeni. După convorbirea aceasta, la ora 21:48, pe telefonul meu am primit un mesaj de la doamna Cabrancea cu următorul conținut: Maine contestație. Neapărat! Am avut monitorizare azi… Nu am mai avut discuții în data de 06.09.2021, iar a doua zi am fost împreună cu soția la locul concursului, am făcut contestație. După aproximativ 2-3 ore, înainte de afișarea rezultatelor finale (după contestații) am primit un mesaj de la doamna inspector Cabrabcea, la ora 16:53, pe telefonul meu, cu conținutul: S-a rezolvat. Ca și răspuns la acest mesaj eu i-am mulțumit, tot printr-un mesaj cu textul mulțumesc frumos, însă acel mesaj nu îl mai am în telefon. Precizez că eu am discutat cu domnul Faliboga iar răspunsul practic la ce am discutat cu acesta, l-am primit de la doamna Cabrancea” a afirmat acesta.

Ambii inspectori școlari au încercat să încheie acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA Constanța.

Sursă: dcnews.ro