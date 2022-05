AVARIE la rețeaua de alimentare cu apă din municipiul AIUD: Furnizarea apei potabile ÎNTRERUPTĂ pe mai multe străzi

„Sucursala Aiud a operatorului regional APA CTTA SA ALBA, anunta consumatorii ca in data de 16.05.2022, s-a produs o avarie a conductei de distributie a apei potabile pe strada Motilor din municipiul Aiud. In vederea remedierii acesteia, se va intrerupe furnizarea apei potabile pe strazile: Motilor, Livezii, Fantanele, Paltinis, Abrudului, Valea Aiudului, Codrului, Dorului. Estimam durata intreruperii pana in jurul orei 16.00

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, situatie in care rugam clientii, sa foloseasca apa numai in scop menajer. Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

Va multumim pentru intelegere si ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a trasmis APA CTTA SA ALBA, sucursala Aiud.