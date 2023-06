Au început înscrierile la Evaluare Națională 2023: Calendarul examenului

Mai aveţi zile de concediu din 2021 şi vreţi să nu le pierdeţi? Vedeţi aici ce se întâmplă cu perioada de concediu de odihnă neefectuată

Discuţiile legate de ceea ce se întâmplă cu concediile de odihnă apar frecvent în rândul angajaţilor când aceştia constată că nu şi-au efectuat toate zilele de concediu disponibile pentru anii anteriori.

Angajaţii care nu şi-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2021 pot solicita angajatorului să le acorde până la jumătatea anului 2023.

Ce prevede Codul muncii pentru angajaţi, în ceea ce priveşte concediile de odihnă:

Art. 144. Intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă

(1) Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor.

(2) Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari.

Art. 146. Efectuarea si compensarea concediului de odihnă

(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.

(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.

(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate în anul 2021 se pot lua până la data de 30 iunie 2023.