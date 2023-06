Au fost premiați câștigătorii „Burselor de Excelență Kronospan”: Valoarea totală a depășit suma de 22.000 de lei

Sebeș, 26 iunie, 2023 – Odată cu finalul anului școlar și al festivităților prilejuite de acest moment, a avut loc și premierea câștigătorilor din acest an ai ”Burselor de Excelență Kronospan”. Acestea sunt acordate anual din anul 2012 elevilor cu performanțe educaționale deosebite din unități de învățământ din Sebeș. Bursa de excelență Kronospan face parte din politicile companiei de a investi prin educație în dezvoltarea comunității locale. Peste 100 de elevi au beneficiat în total de acest program.

La ediția din acest an au fost analizate rezultatele a peste 80 de elevi. În baza punctajului final au fost premiați 6 liceeni de la Colegiul Național ”Lucian Blaga”, Liceul German Sebeș și Liceul Tehnologic Sebeș și 3 elevi de gimnaziu de la primele două instituții de învățământ menționate. Totodată, programul inițial a fost extins cu încă 5 burse suplimentare pentru ciclul gimnazial. Acestea au fost câștigate de elevi de la Școala Gimnazială Petrești, Școla Gimnazială nr. 2 Sebeș și Școala ”Mihail Kogălniceanu” din Sebeș.

Festivitățile de premiere a bursierilor au avut loc în fiecare din instituțiile de învățământ și au fost emoționante deopotrivă pentru elevi, părinți și profesori. ”Modalitatea de acordare a burselor, în cadru festiv și cu aprecieri realiste despre fiecare elev, a adus un plus acestei burse de la an la an” consideră Lorintz Liliana, în dublă calitate de profesor și părinte al unui câștigător al bursei. ”Să fiu premiată pentru concursuri și pentru interesul meu pentru școală? A fost un moment super fain. Sper ca și următoarele generații să aibă curajul să meargă la concursuri și olimpiade” este și îndemnul lui Noemi Brașoveanu, una din bursierele Kronospan din acest an.

”Educația este vitală pentru viitorul nostru ca țară și comunitate. Bursele de excelență Kronospan sunt o investiție în acest viitor. Răsplătim performanța în educație și eforturile depuse de bursieri. Prin aceasta le arătăm aprecierea noastră și stabilim adevărate modele de succes și pentru alți elevi. Îi felicităm pe bursieri și pe cei care i-au ajutat să își atingă potențialul, respectiv pe profesori și părinți” a declarat Oana Bodea, director general al Kronospan Trading.

Valoarea financiară totală a burselor oferite de Kronospan în acest an a depășit suma de 22.000 de lei, fiecare bursă de excelență având valoarea de 2.400 de lei, iar bursele suplimentare având valoarea unitară de 600 de lei. Valoarea totală a burselor Kronospan, de la prima ediție în anul 2012 și până în prezent, este peste 150.000 de lei.