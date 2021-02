Au fost ELIMINATE pensiile speciale ale parlamentarilor. Nu vor mai fi acordate nici cele aflate în plată

Miercuri, 17 februarie, paralmentarii au votat eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a primit un raport de admitere cu amendamente. Din cele trei proiecte depuse de PNL, USR PLUS și PSD, cel din urmă a primit raport favorabil și a fost completat cu amendamente de la celelalte două partide.

Parlamentul a adoptat cu 357 de voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă inițiativa legislativă de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Cei 30 de parlamentari ai UDMR au fost prezenți în sală, însă nu au votat.

Florin Roman, deputat PNL: „Eu am mai văzut filmul ăsta în legislatura trecută de două ori. Două legi, ambele votate cu mâna sus de tot Parlamentul care nu au produs efecte pentru că după au fost atacate la CCR și am constatat că sunt neconstituționale. Actualul proiect, care a fost amendat și care prevede inclusiv oprirea celor aflate în plată, din punctul meu de vedere va avea mari probleme de constituționalitate. Dacă ne-am fi dorit cu toții să nu facem decât a ne lovi unul pe altul și am fi colaborat eu sunt convins că astăzi puteam avea o lege constituțională.”

Marcel Ciolacu, PSD: „Nu am înțeles de ce nu ați făcut acest lucru anul trecut, erați prim-ministru domnule Orban. Aveați majoritate. Trecuse guvernul dumneavostră prin Parlament. Nu am înțeles de ce până acum nu ați dat o OUG să faceți dreptatea până la capăt. Singurele indemnizații speciale pe care nu le puteți schimba prin OUG sunt cele ale parlamentarilor. Cine vă ține de un an de zile să dați această ordonanță să faceți dreptatea până la capăt. Vă rugăm frumos, astăzi cred că toți vom vota să renunțăm la aceste indemnizații și vă invit mâine să dați o ordonanță și să mergeți cu dreptatea până la capăt și să eliminanți restul pensiilor speciale.”