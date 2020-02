Atleții de la CSȘ Blaj, start promițător în noul an | Mihaela Blaga vizează prezența la Campionatul European pentru cadeți

Startul anului 2020 a adus rezultate notabile pentru reprezentanții CSȘ Blaj, care au luat parte la două competiții pe plan național. La primul concurs, desfășurat la București, Campionatul Național de Seniori și Under 23/ Cupa RMA, atleții din “Mica Romă” au urcat în patru rânduri pe podiumul de premiere. Astfel, Mihaela Blaga, la categoria juniori 2, s-a clasat pe locul secund în proba de 800 metri (rezultatul 2:25.65) și în cursa de 1500 metri (timpul 4:58.55). Și Andreea Bogdan, colega sa de club, a terminat pe poziția secundă, la nivelul juniorilor 3, în probele de 800 metri (rezultatul 2:36.52) și respectiv 1500 de metri (timpul 5:03.10). În Capitală a concurat și Bogdan Man – locul nouă (timpul 53:91) în cursa de 400 metri, la juniori 1, clasându-se pe aceeași poziție în proba de 200 metri (rezultatul 24:49).“

Sper ca sportivii mei să treacă peste problemele medicale din acest debut competițional, iar la finele sezonului de sală să ne îndeplinim obiectivele de performanță, respectiv obținerea a două-trei medalii la finalele Campionatelor Naționale. Pentru Mihaela Blaga sezonul de sală reprezintă o etapă intermediară, de pregătire, în vederea Campionatului European de Cadeți din 16-19 iulie, la Rieti, în Italia. Mihaela are îndeplinit standardul de calificare în proba de 2000 metri obstacole, ce trebuie doar confirmat și anul acesta, iar la Europene ne propunem calificarea în finala probei”, a declarat antrenorul Cristina Man, ce-i pregătește pe competitorii legitimați la Clubul Sportiv Școlar Blaj.

A urmat Openul pentru juniori, tot la București, unde Andreea Bogdan a ocupat locul șase în proba de 1500 de metri (timpul 5:05.57) iar Mihaela Blaga s-a clasat pe poziția a 9-a în cursa de 1500 de metri (rezultatul 5:08.82). Din pricina unor probleme medicale (viroză respiratorie), blăjencele s-au retras din competiție și nu au mai concurat a doua zi în proba de 800 metri.

Următoarele întreceri sunt programate astfel: *etapa de zonă pentru copii, la București (8-9 februarie), vor participa Andreea Stoica, Adelina Dârloșan și Delia Crăciun; *Campionatul Național Under 20 (21-22 februarie), la București: Adelina Petruța – în probele de 1500 metri și 3000 metri, Mihaela Blaga – în probele de 800 metri și 1500 metri, Andreea Bogdan – în probele de 800 metri și 1500 metri, Bogdan Man – în proba de 400 metri; *Campionatul Național Under 18 (6-7 martie), la București: vor concura Mihaela Blaga – în probele de 800 metri și 1500 metri, Andreea Bogdan – în probele de 800 metri și 1500 metri; *Campionatul Național Under 16, la Bacău (14-15 martie), cu Andreea Bogdan în probele de 800 metri și 1500 metri; *Campionatul Național de Copii 1 și 2, la București (21-22 martie), care va încheia sezonul de sală; vor fi prezente Andreea Stoica, Adelina Dârloșan și Delia Crăciun.