Atacantul Silviu Mureșan (ex-Industria Galda de Jos), depistat pozitiv la testul anti-COVID! Antrenamentele divizionarei terțe, anulate în această săptămână, se așteaptă rezultatele anchetei epidemiologice

Atacantul Silviu Mureșan a fost depistat pozitiv cu COVID-19 în urmă cu două săptămâni, fotbalistul luând virusul de la locul de muncă, unde a și fost testat.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a început antrenamentele estivale în 7 iulie cu Industria Galda, echipă care după câteva zile l-a anunțat că renunță la serviciile sale. Însă, din cauza rezultatului testului, activitatea divizionarei terțe a fost întreruptă, antrenamentele acestei perioade fiind anulate, inclusiv jocurile amicale fixate cu CS Ocna Mureș.

Silviu Mureșan este primul fotbalist din Alba ce activează în Liga a 3-a anunțat infectat cu COVID-19 în această perioadă. Asta după ce, în lunile anterioare, la nivelul fotbalului amator au mai existat și alte cazuri, un fotbalist de la CS Zlatna și fratele său, care este arbitru, respectiv un echipier de la Dalia Sport Daia Română.

*DSP Alba a recomandat pauza!

Vestea nefastă i-a descumpănit pe oficialii divizionarei terțe, activitatea Industriei Galda fiind blocată în acest moment. Practic Silviu Mureșan s-a pregătit timp de două zile sub comanda lui Paul Ciucă, în 6 și 7 iulie, a fost anunțat ulterior că se renunță la serviciile sale, iar apoi a venit rezultatul pozitiv al testării. Infectarea fotbalistului a provocat îngrijorare în Alba, întrucât S. Mureșan, înainte de a primi rezultatul testării, apucase să joace și într-o competiție de fotbal pe teren sintetic la Baz Sportivă “Winner’s Club Țălnar” din Alba Iulia. Imediat, reprezentanții clubului găldean au contactat DSP Alba, care a recomandat măsuri pe termen scurt.

“Nu facem antrenamente, respectăm ce ne-au transmis responsabilii în sănătate. Deocamdată nicio persoană nu prezintă simptome, dar trebuie să mai așteptăm, recomandarea fiind să treacă două săptămâni de la ultimul contact constatat. Imediat ce am aflat, am procedat conform legislației în vigoare. Noi am predat la DSP Alba lista jucătorilor și a fost demarată o anchetă epidemiologică. În primul rând este vizat grupul de 10 persoane alături de care s-a antrenat Silviu Mureșan. Știm de pildă, că Claudiu Haiduc, cu care Mureșan a interacționat, este în regulă, fiind testat negativ la firma unde lucrează”, a spus Marcel Georgiu, președintele Industriei Galda de Jos. Fotbaliștii găldeni urmează să fie testați anti-coronavirus sâmbătă, sau cel mai târziu luni, 27 iulie.

*Fotbalistul, internat la Blaj

Silviu Mureșan este un jucător de 28 de ani, produs al Unirii Alba Iulia, echipă unde a și debutat la nivel de seniori. În mai 2010, masivul atacant a cunoscut botezul Ligii 1, în partida Gaz Metan Mediaș – Unirea Alba Iulia, scor 5-0, când a intrat în actul secund al penultimului joc stagional (în ultima etapă, Unirea Alba Iulia – Pandurii Tg. Jiu 0-1, a fost rezervă). A mai trecut pe la Fortuna Brazi, Metalul Reșița, Metalurgistul Cugir sau FC Baia Mare, iar la Industria a ajuns în 2016, unde a jucat până în prezent (cu excepția toamnei din 2019, când șase luni a fost la Unirea Alba Iulia).

În campionatul precedent, întrerupt din pricina pandemiei, Silviu Mureșan a înscris trei goluri, fiind al doilea marcator al grupării “galben-albastre” ce a încheiat pe poziția a 14-a în Seria a 5-a a Ligii a 3-a. La singurul meci din primăvară, 3-0 pe teren propriu cu CFR Cluj II, nu a fost inclus în lot.

Jucătorul, internat în aceste zile la Blaj, susține că se simte bine și nu-și explică unde a contactat virusul. “În acest moment mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu știu de unde am contactat virusul, bănuiesc ceva, dar nu pot afirma cu certitudine. Trebuie să-i protejez pe cei dragi, de acasă, și am preferat să mă internez. Sunt de sâmbăta trecută în spital și, probabil, dacă totul este în regulă, marțea viitoare voi fi externat”, a spus Silviu Mureșan.

Situația se complică astfel pentru Industria, care își vede bulversată perioada de pregătire, oricum afectată de pauza îndelungată de aproape 4 luni. Pe de altă parte însă, la alte două echipe din județ, Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș, nu au apărut cazuri de infectări în urma testărilor pentru COVID-19.