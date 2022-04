Astăzi, ora 16.00, Volei Alba Blaj – CSM Târgoviște | Derby în Sala “Timotei Cipariu”, un meci cât un campionat!

Astăzi, de la ora 16.00, se anunță o atmosferă incendiară în Sala “Timotei Cipariu”, la duelul dintre protagonistele Diviziei A1, Volei Alba Blaj și CSM Târgoviște.

Rivalele la titlu, despărțite de 4 puncte, avantaj de partea gazdelor, se vor înfrunta într-un meci ce poate decide soarta campionatului, un succes al echipei din “Mica Romă” fiind similar cu un pas aproape decisiv spre adjudecarea celui mai important trofeu intern (meciul va fi transmis pe TVR 3).

Volei Alba Blaj are ascendentul ultimelor două victorii directe, obținute în luna martie, în decurs de 10 zile, un 3-0 acasă în ultima rundă a sezonului regular, respectiv 3-1 la Mioveni, în finala Cupei României (când a revenit de la 0-1), partidă când a cucerit al 10-lea trofeu din panoplie. De altfel, formația din Alba s-a impus în dauna rivalei în ambele întreceri ale acestei stagiuni voleibalistice: Supercupa României (septembrie, în deschiderea sezonului, 3-1), plus Cupa României și vrea tripla. Comparativ cu precedentele dispute, vorbim acum de un cu totul alt duel, în condițiile pauzei competiționale de aproape o lună cauzată de acțiunile loturilor naționale (Iarina Axinte și Ștefania Cheluță, titulare la echipa națională Under 20 a României ce a obținut calificarea la Campionatul European).

Este a doua rundă din play-off, mai sunt 5 jocuri până la încheierea campionatului, iar Volei Alba Blaj are șansa să decidă soarta titlului în fața propriilor fani.

“Suntem pregătiți să dăm tot ce avem mai bun pentru a ne atinge obiectivul. Cu siguranță, raportat la duelurile anterioare, acum va fi altceva, suntem conștienți de acest lucru. Sunt convins că iarăși suporterii ne vor fi alături, ca de obicei, și ne vor susține așa cum numai blăjenii știu să o facă”, a spus antrenorul Stevan Ljubičić, ce are 9 victorii la rând în competițiile autohtone. Spectatorilor le este permis accesul în sală începând cu ora 14.00, fiind rugați să fie imbrăcați în roșu sau alb, culorile clubului, organizatorii pregătind 350 de tricouri speciale pentru cei prezenți.

Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI