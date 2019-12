ASTĂZI. Moment artistic INEDIT în Parcului Sărbătorilor de Iarnă, din Alba Iulia: Moș Crăciun și Crăciunițele, coregrafie pe ritmuri de bachata

Moment artistic INEDIT, joi, în Parcului Sărbătorilor de Iarnă, din Alba Iulia: Moș Crăciun și Crăciunițele, vor pune în scenă o coregrafie pe ritmuri de bachata.

În această seară, între orele 19:30 – 20:00, instructorii și cursanții Moving Arts Company vă invită la un moment de dans în Piața Cetății.

Larisa Gorgan și Mircea Barițchi aruncă provocarea senzuală a unei bachata. Coregrafia va avea tematică de Crăciun, iar protagoniștii vor avea costume de Moș Crăciun și Crăciunițe.

Bachata este un dans senzual, provocator, cu miscari surprinzatoare. Bachata isi gaseste originile in Republica Dominicana, atat ca stil de dans cat si ca gen de muzica. Dansul foloseste, alaturi de miscarile specifice bachata, si miscari ce pot fi intalnite in dansuri cubaneze.

In functie de parteneri si de melodia aleasa, bachata se poate dansa atat in pozitii deschise cat si in pozitii inchise. Focusul cade pe o conexiune foarte subtila intre parteneri, realizata prin impingeri si apropieri usoare, care indica parca si viitorii pasi. Ca si tipologie, bachata poate fi impartita in trei mari categorii, desi exista numeroase variatii ale acestui stil de dans:

Bachata in stil dominican – stilul de dans este cunoscut si sub denumirea de bachata originala. Accentul in miscari cade mai putin pe numeroase tipuri de intoarceri si vizeaza mai mult energia, miscarile stilizate a picioarelor si cat mai multa improvizatie.

Bachata in stil traditional – acea forma de bachata care este recunoscuta de cei din afara Republicii Dominicane. Dansul se identifica printr-un ritm unic, prin miscari stilizate ale soldurilor pe cea de-a patra bataie ritmica si o apropiere foarte mare intre parteneri. Stilul traditional de bachata implica mai multe intoarceri, fandari si aplecari efectuate in aceasta forma de dans.

Bachata moderna – exista si un astfel de stil, care este intr-o continua evolutie. Miscarile tipice de bachata sunt astfel completate cu pasi preluati din alte stiluri de dans precum bolero, tango sau altele. Extinderea stilului bachata s-a orientat in acest caz catre mai multe miscari tipice tangoului – miscari ale soldurilor – concomitent cu minimizarea pasilor elaborati ai bachatei clasice.

Dansul bachata cunoaste numeroase influente, insa ramane cu siguranta unul extrem de senzual, ilustrand mai mult decat evident conexiunea formata intre parteneri.