ASTĂZI: Începe ediția 2019 a Festivalului Internaţional de Teatru „Poveşti”, la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei

Festivalul Internațional de Teatru „POVEȘTI” nu mai are nevoie de introduceri. Divers, emoționant, festivalul este, în fiecare an, evenimentul de suflet al albaiulienilor. Anul acesta, însă, va avea ceva în plus: festivalul va împlini frumoasa vârstă de 14 ani. Va dobândi, așadar, o minimă maturitate, al cărei „buletin” i-l veți acorda chiar voi, spectatorii, prin prezența voastră în săli. Prin aplauzele voastre, prin participarea voastră, prin emoția pe care o transmiteți simplu, onest, din fotoliile voastre.

Programul zilei

DUMINICĂ, 19 MAI 2019

11.00 …despre marionete care au mici secrete!

Vernisaj expoziție de marionete

Concept Christian Caimacan și Adela Ungureanu

Foaier Casa de Cultură a Studenţilor

11.30 CRĂIASA ZĂPEZII, regia Cristian Pepino

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 55 min

Scenariu, adaptare: Cristian Pepino, dupa basmul lui Hans Christian Andersen

Scenografie: Remus Alexandru Gabor și Raluca Maria Aionițoaie

Coloana sonoră: Dan Bălan

Distribuţie: Mihai Dumitrescu, Roxana Vișan, Simina Constantin, Andreea Ionescu, Cristina Țane,

George Simian, Leonard Dodan, Robert Trifan, Mariana Zaharia

Bazat pe unul dintre cele mai celebre basme ale lui H.C. Andersen, regizorul Cristian Pepino pune în scenă un spectacol unic, cu personaje fantastice, într-o lume plină de suspans și magie. Vom fi alături de micuța Gerda într-o călătorie plină de aventuri, în care încearcă să își găsească fratele ținut prizonier undeva în vasta întindere albă din ținutul vrăjit de Crăiasa Zăpezii. Drumul ei cu peripeții este unul fascinant, plin de numeroase momente care sunt menite să fie prezente pentru a încânta sufletul spectatorilor.

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

17.00 – 19.00 In memoriam ȘERBAN IONESCU

Expoziție permanentă de artă plastică Valeriu Mladin

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.30 Surorile Cenușăresei

Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19.00 ȚIGANIADA, regia Alexandru Dabija

Teatrul Național Lucian Blaga Cluj-Napoca

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2 h

Scenariul: Cătălin Ștefănescu, după Ion Budai-Deleanu

Scenografia: Cristian Rusu

Costume: Dragoș Buhagiar

Distribuția: Adriana Băilescu, Ruslan Bârlea, Patricia Brad, Diana Buluga, Ionuț Caras, Dan Chiorean,

Adrian Cucu, Radu Dogaru, Cristian Grosu, Anca Hanu, Cătălin Herlo, Elena Ivanca,

Silvius Iorga, Ioan Isaiu, Radu Lărgeanu, Miron Maxim, Angelica Nicoară, Mihai-Florian Nițu,

Dragoș Pop, Cristian Rigman, Matei Rotaru, Cosmin Stănilă, Alexandra Tarce, Sânziana Tarța

Ce ne mai poate spune oare, astăzi, Țiganiada, la mai bine de două sute de ani de când a scris-o rătăcitorul Ion Budai-Deleanu? Ce sensuri contemporane se pot ascunde sub alegoriile unui text a cărui prefaţă proclama că „prin ţigani să înţăleg şi alţii“?

Alexandru Dabija, aducând Ţiganiada pe scenă în formă fragmentară, dar concentrată, redescoperă puterea şi seducţia originalului, explorând cu atenţie toate straturile de sensuri suprapuse de-a lungul istoriei în faimoasa epopee. Fiecare spectator este invitat să se întoarcă asupra lui însuşi, să-şi pună întrebări despre istorie şi toleranţă, despre identitate şi alteritate. Ţiganiada pe scenă? O cascadă de versuri neaoșe, umor şi culoare autentică, care ne arată cum – din trecut şi prezent – putem şi trebuie să ne regândim viitorul.