Astăzi, în Ungaria, MCM Diamant Kaposvár – Volei Alba Blaj, ora 17.30, returul semifinalei din Cupa Challenge

Volei Alba Blaj, campioana României, are nevoie de două seturi, astăzi, în Ungaria, în returul semifinalei din Cupa Challenge, cu MCM Diamant Kaposvár, meci programat la ora 17.30 (ora României), în direct la Digi Sport 4.

În primul joc direct echipa din “Mica Romă” s-a impus net, în doar 63 de minute, la Tg. Mureș, scor 3-0, și este marea favorită la calificarea în ultimul act al celei de-a treia întreceri continentale.

Formația pregătită de antrenorul Darko Zakoc traversează momente excelente, reușind să-și adjudece Cupa României, primul trofeul al sezonului. Din ianuarie 2020, când a pierdut cu Imoco Conegliano, în Liga Campionilro, Volei Alba Blaj a strâns 18 succese, până în noiembrie când a suferit un eșec în derby-ul cu CSM Târgoviște (2-3), rivală în fața căreia s-a revanșat în semifinala Cupei României (3-1), reînodând șirul rezultatelor pozitive ce cuprinde 13 întâlniri câștigate (7 în 2021), pe trei fronturi, Divizia A1, Cupa României și Cupa Challenge. În competiția europeană, Blajul are trei succese în minimum de seturi (Sanaya Libby`s La Laguna și VK Prostějov în decembrie, la Sibiu) și se pregătește să celebreze o performanță remarcabilă: a treia finală în patru ani, după cele din Champions League (2018, cu VakifBank Istanbul) și Cupa CEV (2019, dublă cu Busto Arsizio).

*13 victorii la rând

Săptămâna trecută, unica reprezentantă a României în competițiile continentale, atât la masculin cât și la feminin, a câștigat fără emoții și așteaptă să-și cunoască oponentul din ultimul act. „Nu a fost ușor să mențin echipa la același nivel după câștigarea Cupei României, dar am jucat foarte bine, în special în primul set, când am fost la nivel maxim. Probleme am avut în setul secund, dar am reușit să revenim la nivelul nostru și am încheiat acest meci cu o victorie clară. A fost doar primul duel, noi o să fim atenți în retur, nu ne gândim că în Ungaria ne sunt suficiente două seturi, mergem să câștigăm și să ne calificăm în finală, obiectivul nostru”, a explicat Darko Zakoc, ce are întregul efectiv la dispoziție.

În cealaltă semifinală din Challenge Cup, se întâlnesc două echipe din Turcia: THY Istanbul (locul 5) și Yesilyurt Istanbul (locul 8), meciurile fiind în 2 și 3 martie. În 2019, Cupa Chalenge a fost câștigată de Saugella Monza (Italia), în 2018 s-a impus Olympiacos SFP Piraeus (Grecia), în 2017 învingătoare a fost Bursa BBSK, iar în 2016 trofeul a fost cucerit de CSM București. La Sistem9 Yesilyurt Istanbul, evoluează și românca Alexia Căruțașu, iar finala este tot în dublă manșă, în 17 martie, tot la Tg. Mureș (turul, în cazul calificării), și în 24 martie, returul în Turcia.