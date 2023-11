ASTĂZI: Concert aniversar, la 16 ani de Alba Mall: Show memorabil cu cunoscutul rapper Puya, în incinta cdentrului comercial

Alba Mall, primul mall din Alba Iulia, sărbătorește vineri 24 noiembrie, 16 ani de activitate. Evenimentul va fi marcat printr-un concert, începând cu ora 19.00.

Mai exact, este vorba despre un concert aniversar, susținut de cunoscutul rapper Puya. Evenimentul este gratuit și va începe la ora 19.00, pentru a sărbători 16 ani de Alba Mall.

”LA 16 ANI DE ALBA MALL, Puya aduce the VERY BEST OF într-un show memorabil.

În această seara, de la ora 19.00, la Alba Mall. Fă cumva să vii! Ai toate motivele! Discounturi în Noaptea Albă a Reducerilor, promoții legendare și un show live unic, marca PUYA. Warm-up Moving Elements”, au transmis organizatorii evenimentului.