Argumente pro și contra amuzante despre purtatul măștii, prezentate de o avocată din Alba. ,,Abur, căldură, miros de mentă“

Masca de protecție sanitară a devenit un ,,accesoriu“ în toată firea, din cauza actualei pandemii. O avocată din județul Alba, cântărind argumentele pro și contra ale purtatului unui astfel de obiect necesar, a dorit să prezinte o scurtă poveste pe un site de socializare din mediul online.

,,Cea mai șmecheră parte a măștii de protecție e că ține de frig. Pe lângă faptul că fac economie la ruj, faza asta conform căreia ai mereu senzația că ai un reșou pe gură, e genială. Vorba ‘ceea “dacă tot nu putem călători peste oceane și munți, măcar de la nas până la bărbie să ne simțim ca-n Maldive sub un soare dogoritor”. Cu borboane de transpirație strânse sub nas, cu tot.

Adio bujori în obrăjori, clănțăneli de dinți periculoase pentru carii sau buze craterizate de ger. Neah, e saună dom’le. Abur, căldură, miros de mentă (dacă n-ai ghinionul să fi uitat să te speli pe dinți pe principiul “oricum nu-i vede nimeni”).

Singura problemă sunt… cum să le zic să fiu drăguță? Fluidele nazale. Chestiile alea care nu se pot abține de la atât bine și confort termic încât se decid să o ia la plimbare vertiginos. Unde? Peste tot. Sub nas, pe gură, în barbă… pe scurt, de-a lungul întregii măști de protecție și pe tot cuprinsul impermeabil (noroc) al acesteia.

Acuma na’, e normal să zic. Pachet complet de vacanță de vară, umezeala fiind obligatorie.

Pachet care nu te poate deranja îndeajuns decât atunci când din spatele unui ghișeu ermetic blindat cu plexiglas, o doamnă casieriță la fel de blindată (și blondificată) purtând o mască groasă din 7 straturi ale altor măști, nu înțelege/aude/recunoaște sunete când îi dictezi un CNP necesar efectuării tranzacției. Cum dai din umeri că n-ai buletinul la tine, n-ai nici pix sau hârtie să scrii căci deh astea sunt transmisibile și purtătoare de viruși, doamna exasperată – după cele treisprezece încercări de a-i dicta/auzi/scrie cârnațul de cifre- te roagă respectuos/disperat să îți îndepărtezi puțin masca (e drept, și a ta cu câteva straturi peste limita normală) pentru a putea da libertate sunetelor. Și nu numai. Dar doamna nu știe asta, doar tu știi.

Întrebarea firească e… ce faci? Dai masca jos? Covidul ca și covidul, e oricum un interval de 2 secunde, un geam și o mască de partea cealaltă care-i blochează oarecum accesul. Ce faci însă cu mucii (mă scuzați îndrăzneala dar le-am zis pe numele mic ca să nu fiu repetitivă) împrăștiați sub … de fapt peste tot. Căci slavă Cerului, azi parcă au luat-o razna rău. Fie e prea frig afară, fie prea cald în instituție, fie ai depășit rău numărul de straturi din mască sau pur și simplu bucuria generată de confortul călduț de tip vacanță exotică i-a favorizat… ideea e că imaginea ferită de protecția (vizuală) a măștii, e una dezolantă. Total nepotrivită cu gelul de pe unghii și atitudinea de doamnă pe care te încăpâțânezi să ți-o păstrezi.

Așa că, spre buna salvare a imaginii proprii, a zilei +Sărbatorilor de Crăciun viitoare ale doamnei casierițe precum și a mucilor tăi fericiți pitulați sub mască, decizi să nu o scoți sub nici o formă. Prin urmare, bucurându-te de inspirația de moment, dictezi buclucasul CNP folosind cele 10 degete ale mâinilor. La care, spre norocul tău, nu ai pus azi mănușile alea mișto cu un singur deget.”, acesta a fost mesajul avocatei din Alba, care a prezentat o scurtă poveste asupra purtatului mășii de protecție,