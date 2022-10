Arafat: Nu ne asumăm niciun risc. Trebuie să scădem nivelul apei rapid și să evacuăm populația din apropierea Tăului Mare

Raed Arafat, șeful DSU, este prezent duminică la barajul de la Tăul Mare, cel care s-ar putea surpa și inunda întreaga zonă din Roșia Montană. Arafat a explicat că a discutat cu premierul Nicolae Ciucă, iar acesta a decis să nu-și asume niciun risc, iar populația să fie evacuată.

Șeful DSU a explicat că trebuie scăzut nivelul apei cu 5 metri, iar dacă această operațiune va reuși, atunci oamenii se pot întoarce în locuințe.

”Am discutat cu primul ministru, care este și șeful Comitetului pentru situații de Urgență, am discutat și cu ministrul de Interne, cu domnul Bode și am decis să nu ne asumăm absolut niciun risc. Am decis să începem evacuarea populației, iar pentru a securiza zona trebuie să scădem nivelul apei cu cel puțin 5 metri. Avem trei motopompe care pot ajunge aici, dar sunt pregătite și altele din județele limitrofe.

Întreaga operațiune ar trebui să dureze cel mult două, trei zile, iar dacă vom reuși să scădem nivelul apei cu 5 metri, atunci populația se va putea întoarce acasă în siguranță. ”, a spus Raed Arafat.