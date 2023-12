Aproape trei miliarde de euro vor fi alocați României: A fost trimisă a treia cerere de plată din PNRR

A treia cerere de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în valoare de 2,7 miliarde de euro, a fost trimisă spre aprobare.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a transmis astăzi, 15 decembrie 2023, Comisiei Europene cea de-a treia cerere de plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce înseamnă o finanțare netă de aproximativ 2,7 miliarde de euro pentru România.

Cea de-a treia cerere de plată, potrivit planului ajustat, are o valoare totală de 2.669.705.062 EUR (1.858.678.580 EUR sub formă de granturi și 811.026.482 EUR sub formă de împrumuturi) și acoperă un număr total de 74 ținte/jaloane aferente trimestrului III 2022 și trimestrului IV 2022.

Stadiul Planului Național de Redresare și Reziliență

Sumele aferente cererii de plată nr.3 se vor adăuga sumei de 9,1 miliarde euro încasată pe PNRR până în prezent de România, reprezentând pre-finanțarea în procent de 13% cu o valoare de 3,79 miliarde euro, cererea de plată numărul 1 cu o valoare de 2,56 miliarde euro și cererea de plată numărul 2 cu o valoare de 2,75 miliarde euro.

Odată finalizată procedura de plată pentru cererea de plată nr.3 România urmează să transmită cea de-a patra cerere de plată în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro aferentă îndeplinirii a 46 de ținte și jaloane.

Alocarea PNRR modificată prin Decizia de implementare a Consiliului din data de 11 Decembrie 2023 este de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub formă de împrumuturi, 13,6 miliarde euro sub formă de granturi) și acoperă 66 de reforme și 111 investiții (177 de măsuri), structurat în jurul a 16 componente. Planul revizuit conține 518 ținte și jaloane.

