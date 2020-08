Apa CTTA Alba: Lucrări la conducta de alimentare cu apă potabilă a orașului Cugir, sâmbătă, 29 august. Este posibilă întreruperea furnizării

SC APA CTTA SA ALBA- Sucursala Cugir anunță consumatorii că in data de 29.08.2020, intre orele 8.00-21.00, va efectua lucrari de inlocuire a unor vane la conducta de alimentare cu apa potabila a orasului Cugir.

Din cauza lucrărilor deosebit de complexe, ar putea fi afectate rezervele de apă existente in rezervoarele de acumulare iar in acest caz vom fi nevoiti sa intrerupem furnizarea apei potabile in orasul Cugir si localitatile comunei Sibot.

La reluarea furnizării pot aparea local depășiri ale parametrului turbiditate, fiind nevoiti să procedăm la purjarea apei (spălări locale), pînă la încadrarea acesteia în parametrii de calitate, situație în care rugăm clienții, să folosească apa numai in scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zona în care ele apar, vă rugăm să le semnalați imediat Dispeceratului Alba Iulia la numarul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.