APA CTTA Alba, investiții majore în modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare

Operatorul regional SC APA CTTA SA ALBA a realizat, în ultimii ani, la nivelul Orașului Cugir, eforturi susținute de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, în strânsă colaborarea cu Primăria și Consiliul Local al Orașului Cugir.

Investițiile finanțate din fondurile SAMTID, s-au ridicat la valoarea de 12.000.000 lei pentru modernizarea a 17 km de rețea de apă, instalațiile vechi fiind înlocuite cu materiale moderne și rezistente.

Prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Operatorul a investit 40.000.000 lei, din fonduri europene, în modernizare facilităților existente, prin implementarea unor soluții tehnologice avansate, crearea de facilități noi, precum și extinderea rețelelor de canalizare a apelor uzate menajere, și achiziții si instalare de pompe pentru ape uzate.

Investiţia cea mai importantă în protecţia mediului în oraşul Cugir este o staţie de epurare modernă in valoare de 19.411.730,52 lei fără TVA, finanţată din fonduri europene si construită cu respectarea celor mai noi reglementări și standarde de calitate şi eficiență.

Stația de tratare a apei Râul Mare Cugir, care furnizează apă potabilă în orașul Cugir, com. Șibot și com. Ceru Băcăinți, a fost reabilitată prin lucrări finanțate tot din fonduri nerambursabile, în valoare de 5.967.048 lei, fără TVA.

SC APA CTTA SA ALBA a finalizat un proiect finanțat tot din fonduri europene de modernizare şi reabilitare a sistemului de canalizare în aglomerarea Cugir, în valoare de 9.337.461,37 fara tva. Din economiile rezultate din Proiectul Major a fost implementat un alt proiect care a avut ca scop conectarea sistemului de canalizare al localităţii Vinerea, la staţia de epurare Cugir prin construirea unei staţii de pompare ape uzate şi a unei conducte de refulare în lungime de aproximativ 5,5 km, in valoare de 1.518.991 lei, fara TVA.

Din Fondul de dezvoltare al operatorului, fondul IID, au fost realizate investiții de 5.700.000 lei, sume utilizate pentru modernizarea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizarea existente, precum și extinderea sistemului în zonele cu cerințe pentru serviciul de apă și canalizare. Menționăm că investițiile din fondul de dezvoltare al operatorului se fac în mod constant, la nivelul Orașului Cugir, cu o medie anuală a investițiilor de 350.000 lei.

Toate investițiile realizate în sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, la nivelul Orasului Cugir, nu ar fi putut fi realizate fără o colaborare strânsă între operatorul regional SC APA CTTA SA Alba și Primăria și Consiliul Local al Orașului Cugir.

