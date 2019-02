Anul Nou Chinezesc. Tradiții, superstiții și numerele norocoase din acest an. Ce aduce Anul Mistrețului de Pământ pentru toate zodiile

Noul An Chinezesc începe în 5 februarie. Chinezii îl sărbătoresc conform unui calendar care ţine seama de ciclurile Lunii. Fiecare an este asociat unuia dintre cele 12 semne ale Zodiacului lor, căruia i se alătură unul dintre elementele metal, apă, lemn, foc, pământ.

Cele 12 semne ale Zodiacului chinezesc sunt: şobolanul, boul, tigrul, iepurele, dragonul, şarpele, calul, oaia (capra), maimuţa, cocoşul, câinele şi porcul. Apartenenţa la o anumită zodie se stabileşte, în Zodiacul chinezesc, în funcţie de anul naşterii, iar nu în funcţie de data naşterii. Astfel, o anumită zodie se repetă o dată la 12 ani.

2019, Anul Porcului de Pământ, este considerat de astrologii chinezi o perioadă bună pentru a face bani şi pentru a investi. De asemenea, noul an chinezesc va fi unul al bucuriei, al prieteniei şi iubirii pentru toate semnele zodiacului, pentru că porcul atrage succesul în toate aspectele vieţii.

Numerele norocoase

Numerele norocoase pentru cei născuţi sub semnul Porcului sunt 4, 6 şi 8, culorile norocoase sunt galben, gri, auriu, florile norocoase sunt margaretele şi hortensiile.

Tradiţii de Anul Nou chinezesc

Chinezii de pregătesc de noul an făcând curat în case, pe care apoi le decorează, printre ornamente fiind lanternele. Sărbătoarea debutează în ajun, cu o cină în familie, cu peşte şi găluşte – simbolul prosperităţii.

Adulţii le oferă copiilor pacheţele roşii, care conţin bani, pentru a-i păzi de rele şi a le ura noroc.

Există o serie de obiceiuri şi superstiţii asociate primei zile a Noului An chinezesc. Astfel, oamenii trebuie, printre altele, să evite să spele rufe, podele, să nu stea în preajma copiilor care plâng, altfel vor avea ghinion tot anul. De asemenea, evită să îşi spele părul, obiectele ascuţite, să aibă datorii şi este de preferat ca femeile să nu iasă din casă.

Ce aduce Anul Mistrețului de Pământ pentru toate zodiile

ANUL MISTREŢULUI DE PĂMÂNT. Acest an este unul dintre cei mai abundenţi. La dolce vită este foarte mult dorită şi trăită de senzualul Mistreţ. Motto-ul anului 2019 este “Trăieşte-ţi viaţa din plin!”. Mistreţul este harnic şi darnic. Este foarte mândru de cavalerismul şi extravaganta să. Nu este deloc indicat să cheltui peste măsură sau să investeşti în ceva înainte de a face o analiză completă. Pot fi regretate acţiunile impulsive, făcute în grabă.

Norocosul Mistreţ aduce cu el mulţumire şi siguranţă. Acesta este un an în care poţi fi fericit fără să ai nevoie de prea multe succese sau prea mulţi bani. Nu vor exista multe dificultăţi pentru aceste împliniri, iar placidul Mistreţ va radia bunăvoinţă. Totuşi, se recomandă o doză de prudenţă în ceea ce priveşte banii. Mistreţul este mereu dispus la escrocherii.

Anul Mistreţului îţi poate aduce mai multă implicare în acte caritabile şi sociale. Mistreţului îi plac reuniunile sociale, aşa că te poţi aştepta să-ţi faci mai mulţi prieteni, să participi la mai multe petreceri. Atenţie la excese! Mistreţului îi place să exagereze. Cântărind fiecare acţiune, vei putea face faţa unor bătălii considerate pierdute, ba chiar le vei putea câştiga.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Şobolan

Dacă devii prea încrezut şi rebel, rişti să nu ai prea mult succes în afaceri sau investiţii. Există riscul să pierzi o sumă mare de bani, dacă nu eşti atent. Sau, poate, un obiect preţios, de suflet. Munceşte din greu şi fă-ţi planuri pe termen lung. Economiseşte banii şi vor veni şi rezultatele. În primăvară, atenţia se va concentra pe casa şi familie. Va fi, un an de refacere, mai ales că prietenii şi familia te vor solicita din plin şi că timp, şi că finanţe. În plan afectiv, pot apărea trăiri contradictorii, care să-ţi complice existenţa. Încearcă să fii diplomat şi să aplanezi conflictele. Pentru cei singuri, vara aduce călătorii, întâlniri cu oameni noi şi chiar şansă de a-şi găsi jumătatea. NU este indicat să faci schimbări radicale în viaţa ta. Ia fiecare etapă aşa cum vine.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Bivol

În ciuda eforturilor susţinute, rezultatele din anul 2019 nu vor fi pe măsură aşteptărilor tale dacă ai aşteptări prea mari şi nerealiste faţă de ce este omeneşte posibil să obţii. Nu trebuie, însă, să te îngrijorezi. Îţi vei face multe cunoştinţe care îţi vor fi de folos mai târziu.Totul este despre a construi. Construirea unor relaţii solide, construirea unei cariere solide, consolidarea sănătăţii. Ia în calcul regândirea planului alimentar şi de exerciţii fizice pentru o mai bună stare de spirit. Prima parte a anului poate părea că merge prost. În realitate, lucrurile vor progresa, încet, dar sigur. Dacă eşti singur, vara îţi poate aduce o relaţie armonioasă. În toamna, este posibilă schimbarea locului de muncă sau începerea unui proiect nou. Un an amestecat în care unele neplăceri din familie şi unele fricţiuni în activitatea profesională te pot scoate din ritm. Per total, însă, vei avea un an bun.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Tigru

Un an de reflectare asupra telurilor şi drumului tău. E nevoie de multă concentrare pentru că poţi fi uşor distras de alte activităţi şi poţi da greş în procesul decizional. Trebuie să-ţi înfrânezi pornirile în acest an pentru că prosperitatea şi abundenţă de la începutul anului să nu se risipească din cauza unor acţiuni nesăbuite. Fii foarte atent la investiţiile făcute şi, mai ales, la noii asociaţi. În toamna, relaţia de cuplu are nevoie de mai multă atenţie din partea ta. Veşti bune în familie se anunţă spre finalul anului.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Iepure

An amestecat, în care lucrurile par mai strălucitoare decât sunt în realitate şi trebuie să fii foarte atent şi mai ales realist atunci când promiţi sau garantezi pentru alţii. Dificultăţi nedorite pot apărea dacă ai prea multă încredere în alţii în loc să îţi urmăreşti îndeaproape interesele. Relaxează-te şi fii atent la fiecare detaliu. E nevoie şi de o concentrare asupra nevoilor celor dragi ţie, în special bătrânilor din familie. Dacă eşti singur, nu este exclusă o nouă relaţie. În viaţa profesională, foloseşte-ţi imaginaţia la capacitate maximă. Vara poate fi aglomerată cu multe de făcut şi de învăţată, însă rezultatele se vor vedea în toamnă.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Dragon

Un an bun, în care lucrurile revin pe făgaşul normal, iar norocul străluceşte prin norii întunecaţi din timpul Anului Câinelui. Poţi avea rezultate favorabile atât în viaţa personală, cât şi în cea profesională. Atenţie, însă: NU forţa lucrurile şi nu îţi epuiza energia. Motto-ul anului este „Răbdare!”. Primăvara eşti creativ şi te gândeşti la cum să-ţi redecorezi casă, cum să-ţi amenajezi biroul, astfel încât să ai parte de linişte şi armonie şi acasă şi la locul de muncă. Toamna, te vei concentra mai mult pe zona profesională. Aşteaptă-te la oportunităţi băneşti, dar şi la momente romantice strălucitoare pe tot parcursul anului. Deşi pot apărea şi unele evenimente neplăcute, per total, vei petrece şi vei călători după pofta inimii.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Şarpe

Un an agitat şi amestecat, în care vei folosi multă energie, iar câştigurile se vor ridica la nivelul eforturilor, însă e posibil că eforturile să fie prea mari. Poţi fi urmărit de ghinion la bani, din cauza faptului că analizezi cu superficialitate investiţiile. Fii mai implicat. Poate apărea o despărţire de cineva apropiat, dar nimic ce să nu fie pentru binele tău. Nu acţiona fără să să iei în calcul toate aspectele unei situaţii. Concentrează-te mai mult pe starea ta de bine, pe armonia de acasă, pe sănătatea fizică şi emoţională. Fii mai ancorat în ceea ce se petrece ACUM, observă realitatea actuală. Vezi schimbările care se produc în jurul tău pentru a putea lua deciziile corecte. Dacă eşti singur, aşteaptă-te să cunoşti o persoană care să-ţi schimbe ideile despre dragoste.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Cal

Un an în care succesul poate fi distrus de interferenţe din exterior dacă te încrezi prea mult pe exterior şi prea puţin pe tine însuţi. O perturbare de intenţii poate întârzia planurile făcute. Investiţiile şi proiectele înaintează mai anevoios decât ai vrea şi trebuie să faci şi sacrificii. Dar partea bună este că înaintează. Dacă te mobilizezi mai mult, 2019 îţi poate aduce o transformare personală uluitoare. Concentrează-te mai mult pe ceea ce eşti şi pe ceea ce-ţi doreşti de la viaţă. Cheia este să fii cinstit cu tine însuţi şi să accepţi fiecare desocperire pe care o faci despre tine. DA, vor fi provocări. DA, vor fi întârzieri. Da, ţi se va părea că te învârti în cerc. DAR, vei ajunge acolo unde trebuie să ajungi dacă eşti consecvent. Lucrurile încep să se limpezească odată cu începutul iernii viitoare. Dacă eşti singur, va apărea şi marea dragoste.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Oaie/Capră

Un an bun pentru tine. După toate neplăcerile din ultimii ani, poţi fi încă dezechilibrat, însă urmează o perioadă de refacere. Relaxarea nu este totală, deoarece încă ai nişte suspiciuni în ceea ce priveşte câteva persoană din rândul prietenilor şi/sau asociaţilor. Îi bănuieşti de minciună şi înşelăciune şi eşti precaut. Vestea bună a anului este că vei avea acces la nişte fonduri care îţi erau interzise în trecut. Ai grijă, însă, să nu iroseşti aceşti bani. Gândeşte în perspectivă, ce ai putea face cu ei, cum ai putea să-i înmulţeşti. Deşi mai pot apărea turbulenţe, atât în viaţa profesională, cât şi în cea personală, totul se poate rezolva cu mult calm. Prieteniile şi relaţia amoroasă au nevoie de mai multă implicare din partea ta. Nu trebuie decât să fii puţin mai organizat şi să încerci să nu petreci prea mult timp la birou.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Maimuţă

Un an activ, plin de soare, plin de ploi, aşa cum este şi viaţa. Pot apărea dispute financiare, necazuri în afaceri sau cu justiţia. Şi ceva probleme de sănătate par să-ţi dea bătăi de cap. Toate se pot rezolva, însă, după ce vei face câteva compromisuri. Ai de făcut concesii dificile, dar nu te încrede în nimeni. Nici măcar în prieteni. Evită uniunile riscante, aventuroase, pentru că nu vor avea niciun folos real, ba dimpotrivă. În a doua jumătate a anului e nevoie să-ţi păstrezi picioarele pe pământ. Fii realist, odihneşte-te. Nu-ţi irosi energia. Vei avea nevoie de ea. Dacă eşti singur, în toamna se deschide sezonul „de vânătoare”. Eşti pregătit pentru o nouă relaţie, iar şansele să găseşti persoana ideală pentru tine sunt foarte mari.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Cocos

Pentru tine, anul Mistreţului nu va fi lipsit de problemele sale şi de aspecte emoţionale de rezolvat, dar în mod ciudat, deşi vor apărea, tu te vei simţi împuternicit şi optimist. Chiar a venit vremea să fii tu însuţi, indiferent cine ce crede. Munca şi banii per ansamblu sunt buni. Munceşte din plin şi evită să te îmbogăţeşti prin tot felul de scheme rapide de investiţie, doar aşa vei vedea aurul revărsându-se din cupa prosperităţii tale. Asociaţii şi prietenii de încredere îţi pot da satisfacţii, dar şi sfaturi greşite care te pot face să pierzi bani, deci prudenta la cine apleci urechile. Planifică-ţi cu prudenţă banii şi nu cheltui mai mult decât produci. Indiferent ce se întâmplă, urmăreşte-ţi propriile interese. Din a doua parte a anului, apar şi oportunităţi de călătorie, de regăsire a sinelui. Dacă eşti singur, iarna îţi poate aduce jumătatea.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Câine

Un an calm, în care se prevăd câştiguri financiare din speculaţii sau beneficii neaşteptate. Rezultatele, în general, nu vor fi atât de bune pe cât îţi doreşti, din cauza unor amânări şi stagnări, dar şi a unor cheltuieli suplimentare. Poţi să-ţi faci prieteni noi, influenţi. Este indicat să-ţi cultivi relaţiile în acest an. Cu ajutorul cunoştinţelor poţi profita de câteva oportunităţi în plan profesional. Atenţie, însă, să nu îţi neglijezi familia. De asemenea, nu te lasă doborât de griji. Vorbeşte cu cei dragi dacă te frământă ceva. Poţi trece mai uşor peste situaţiile dificile. Toamna poate aduce o perioadă de analiză şi reflecţie asupra priorităţilor tale. Dacă eşti singur, iarna viitoare îţi poate prilejui o întâlnire care să-ţi schimbe concepţia despre singurătate şi dragoste.

Anul Mistreţului de Pământ pentru Mistreţ

Un an stabil, cu câştiguri şi progrese. Pot apărea şi câteva fricţiuni în activitate sau acasă, însă niciuna nu îţi va tulbura liniştea. Fii precaut şi cu sănătatea, întrucât pot apărea probleme de natură infecţioasă. Venirea iernii îţi poate aduce prieteni noi şi influenţi. Reţeaua de cunoştinţe îţi poate promova produsele sau ideile de afaceri şi vei avea multe avantaje din acest punct de vedere. O veste importantă se anunţă spre toamna. Poate fi vorba despre apariţia unui copil în familie, iar tu vei orgnaiza tot ce ţine de acest eveniment.

