“Antrenorul Marius «Papi» Popescu este prima opțiune. Sunt șanse să vină!”: Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia

FOTO| Alergătorii veterani Ilie Cioca și Vasile Hârjoc, primii la Campionatul Național de Cros rezervat atleților Masters, de la Pitești

Sâmbătă, 20 mai 2023, în pădurea ,,Trivale” din Pitești s-a desfășurat Campionatul Național de Cros rezervat atleților Masters, eveniment la care au luat parte sute de alergători din întreaga țară.

Probele de concurs au fost de 8 km (pentru categorii de la plus 35 la plus 65 de ani) și de 6 km. (de la plus 70 până la plus 90 de ani).

Județul Alba a fost reprezentat de binecunoscții și valoroșii atleți Ilie Cioca de la C.S. M. Alba Iulia și Vasile Hârjoc de la CS ,,Metalurgistul” Cugir.

Și de această dată, sportivii județului Alba au repurtat un mare succes cu care se mândresc nu doar ei, ci și cluburile la care activează.

Astfel, Vasile Cioca a obținut locul I la categoria +75 ani cu timpul de 30 minute 15 secuunde pe distanța de 6000 metri, iar Vasile Hârjoc la categoria +70 de ani (antrenor prof. Gheorghe Hăprean) tot locul I cu timpul de 28 de minute 58 secunde pe aceeași distanță de 6000 metri.

Cei doi alergători au dorit să transmită mulțumiri cluburilor pentru susținere și încurajare, iar noi, în numele ziarului Unirea le dorim noi performanțe în competițiile ce urmează.

Constantin PREDESCU