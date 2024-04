Antrenorul Bruno Vienescu, despărțire de CSU Alba Iulia! Interimar – Nicolae Ghișa, de la vară – Alin Minteuan!

Meciul cu Gloria Bistrița a fost ultimul pentru antrenorul Bruno Vienescu pe banca divizionarei terțe CSU Alba Iulia. Până la finele sezonului, interimatul va fi asigurat de Nicolae Ghișa și Raul Unchiaș, iar în intersezon va fi instalat clujeanul Alin Minteuan, cel care a și fost prezent la partida de la Sebeș, urmărită alături de oficiali ai grupării albaiuliene.

Bruno Vienescu are în contract o clauză conform căreia contractul poate fi reziliat unilateral de club în cazul în care echipa înregistrează 4 eșecuri la rând, iar CSU a pierdut toate cele 4 întâlnirile din play-off, fără a înscrie. De altfel, în pauza de iarnă, Bruno Vienescu a fost la un pas de despărțirea de gruparea din Cetatea Marii Uniri, însă i s-a dat credit și pentru startul sezonului de primăvară.

La CSU Alba Iulia a venit în iarnă Bogdan Minteuan, fiul antrenorului clujean. Alin Minteuan a fost și vara trecută în discuții cu CSU Alba Iulia, înainte de a fi instalat Bruno Vienescu. Minteuan (47 de ani) fost secund al lui Dan Petrescu a devenit în repetate rânduri campion al României. Deocamdată instalarea lui Minteuan nu a fost anunțată oficial, dar sunt semnale că părțile au stabilit în linii mari colaborarea.

„Cel mai probabil acesta e ultimul meu meci la CSU. Din câte am înțeles un antrenor a și venit la ultimele noastre meciuri. Președintele mi-a și transmis înainte de meci cum că astăzi se va produce schimbarea, probabil el știind că vom pierde, sau datorită faptului că contractul e făcut de așa natură. Mi-am luat „la revedere„ de la băieți în vestiar, în cazul în care se va produce chestia asta, le-am mulțumit pentru sezonul acesta. A fost un sezon frumos, în care ne-am depășit puțin condiția, luptându-ne cu adversari puternici, ne-am calificat în play-off în premieră. Băieților le doresc succes în continuare și sunt convins că cu unii dintre ei mă voi reîntâlni”, a comentat Bruno Vienescu.

„Este o situație ingrată că nu am marcat în play-off. În play-off nu am fost dominați de adversari, am practicat un fotbal decent. Și astăzi, am luat gol pe greșeli individuale, din acest motiv l-am înlocuit pe Niakate. Nu insinuez nimic, tot el a făcut și două penalty-uri la Bistrița, dar de aceea am făcut schimbarea atât de repede„, a spus Vienescu.

