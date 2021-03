Antonio Bradu visează să cucerească “Giuleștiul” | “Mi-am dorit enorm să ajung la Rapid,”, afirmă zlătneanul de 18 ani

Despre Antonio Bradu, fotbalistul în vârstă de 18 ani, se poate afirma fără tăgadă că a plecat din Munții Apuseni să cucerească “Giuleștiul”. Va împlini 19 ani în 21 martie și, recent, a semnat prelungirea contractului cu gruparea vișinie, la care a ajuns în vara anului 2019.

Existența nu i-a fost deloc simplă, provine din Zlatna, mai are 5 frați, tatăl său a fost mereu plecat la muncă în Germania, iar mama are probleme de sănătate. Mijocașul central a purtat banderola de căpitan pe Ampoi, în formația de juniori ce impresiona acum câțiva ani, fiind campioană județeană doi ani la rând și calificată în fazele superioare ale întrecerii juvenile, în 2017 și 2018. I-a avut coechipieri în acea generație pe Andrei Mărginean (Sassuolo, Under 19, Primavera), Al. Kiraly (CS Ocna Mureș, Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos) sau Ovidiu Truță (UTA Arad, juniori și Industria Galda de Jos). Se poate spune că CS Zlatna s-a dovedit rampa de lansare pentru promițătorul fotbalist ce așteaptă ca Rapidul să devină creuzetul afirmării sale fotbalistice, locul unde speranța se va transforma în certitudine.

“Este foarte greu acest post, în centrul liniei de mijloc, trebuie să faci ambele faze, să fii mereu conectat la joc, să muncești mult”, a explicat Bradu.

*Debutant la 15 ani în Liga a 4-a!

A început fotbalul acasă, la Zlatna, iar la 15 ani juca deja constant în Liga a 4-a. În 2019 a acceptat, fără să stea prea mult pe gânduri, să semneze cu Rapid, deși mai avea propuneri de a pleca la ASU Poli Timișoara, sau în Italia, la probe de joc.

“Am zis Rapid din start, fără să șovăi”, a precizat Antonio, ce evoluează pentru Rapid II (locul 8 în Seria a 4-a), strângând 9 prezențe în actuala stagiune, debutând în eșalonul terț în runda a doua, în deplasare cu Metalul Buzău.

Elev în clasa a XII-a la Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” din Capitală, Bradu se pregătește și cu prima formație a “vișiniilor”, ce bate la porțile Ligii 1, unde speră să debuteze cât de repede posibil.

*Visează să-i cânte “Torcida Vișinie”

Brazilianul Casemiro (Real Madrid) și francezul N’Golo Kanté (Chelsea) sunt fotbaliștii de calibru mondial care-l impresionează pe puștiul din Zlatna, încă nesolicitat pentru acțiuni ale loturilor naționale de juniori. “Fotbalul este șansa vieții mele, e ceea ce iubesc cel mai mult, cu excepția familiei”, a punctat Antonio, ce afirmă că nu va ceda mirajului tentațiilor din capitală. “La început mi-a fost greu, oraș mare, oameni noi, dar m-am obișnuit și îmi place”, a mai afirmat jucătorul din Alba.

Dezideratul său pe termen scurt este să ajungă să evolueze pentru Rapid, în noul “Giulești”, să simtă pe propria-i piele ce înseamnă să ai în spate, în tribună, “Torcida Vișinie”, cu fanatismul fanilor rapidiști.

“Totul depinde acum doar de mine și trebuie să trag din răsputeri, să muncesc și mai mult, să ajung în Liga 1. Rapidul este un club foarte mare, iubit și apreciat în toată lumea, mai ales datorită suporterilor. Visez să joc în «Giulești», cu stadionul plin și să aud cea mai frumoasă galerie din România. Cred că ar fi o senzație unică”, a încheiat Antonio Bradu, tânărul jucător plecat din Zlatna, îndrăgostit de “Rapid Giuleeeești” și Premier League!

Sursa foto: FC Rapid 1923