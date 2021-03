Angajații la stat vor putea munci până la vârsta de 70 de ani, însă nu pot cumula pensia și salariul. Proiect de lege elaborat de către Guvern

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a prezentat în cursul zilei de joi, în cadrul unei conferințe de presă, un proiect de lege în baza căruia se interzice cumulul pensiei cu salariul în sistemul bugetar, dar fără a interzice cumului pensie-salariu în privat. Totodată, atât bugetarii, cât și angajații în privat pot opta să muncească până la vârsta de 70 de ani, însă există și excepții de la lege, precum profesorii.

Am finalizat un proiect de lege pentru continuarea activitatii in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare si introduce posibilitatea ca cei cu varsta de pensie indeplinita sa poata opta sa munceasca pana la 70 de ani.

Proiectul de lege prevede ca persoanele ajunse la varsta de pensie si care doresc sa ramana in activitate sa poata sa faca lucrul acesta. Este o optiune a angajatului pentru a munci in continuare chiar daca a ajuns la varsta legala de pensionare si aduce avantaje pe langa faptul ca ramane persoana activa si posibilitatea de a avea un nivel al salariului la care se afla la momentul indeplinirii varstei de pensionare.

Este un drept, nu o obligatie. Ramane posibilitatea oricarei persoane de a se pensiona fara nicio ingradire.

Cine opteaza pentru munca pana la 70 de ani si pe urma se razgandeste se poate reintoarce la pensie oricand doreste.

Persoana care continua activitatea poate sa solicite de asemenea recalcularea pensiei in sistemul public avantajul constand in majorarea punctelor si obtinerea unei pensii in sistemul public calculata proportional cu perioda lucrata.

Cui se aplica acest proiect de lege? Activitatilor profesionale pe baza de CIM sau raport de serviciu, asadar si pentru sistemul public si pentru sistemul privat.

Pentru a putea opta sa lucreze pana la 70 de ani este suficient sa depuna o cerere la angajator cu 30 de zile inaintea de indeplinirea varstei de pensionare. In mediul privat angajatorul poate sa refuze. Pentru sectorul public pentru continuarea activitatii nu este necesar acordul prealabil al angajatorului si are ca consecinta suspendarea platii pensiei si este o masura de echitate sociala si juridica.

Exceptiile: Trebuie sa fie exceptate de la aplicarea acestei reguli persoanele alese care se afla in mandate pe o durata definita de Constitutie. De asemenea vor fi exceptate de la suspendarea dreptului pensiei cand opteaza pentru activitatea pana la 70 de ani persoanele care beneficiaza de drepturile de autor, personalul didactic, persoanele incadrate in gradul III de invaliditate, membrii Academiei Romane si persoanele din institutii care la data intrarii in vigoare sunt in exercitarea unui mandat prevazut de lege.