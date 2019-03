Angajații care au lucrat în condiții deosebite de muncă ar putea ieși la pensie mai repede decât în prezent – Proiect

Angajații care, de-a lungul anilor pe care i-au petrecut în câmpul muncii, au lucrat și în condiții deosebite de muncă ar putea beneficia mai repede de pensie, conform unui proiect legislativ pus recent în dezbaterea senatorilor.

Măsurile ce-i vizează pe cei ce au lucrat în condiții deosebite de muncă se regăsesc în Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, document ce a fost înregistrat de puțină vreme la Senat pentru dezbatere. Pentru a se putea aplica, proiectul de act normativ are nevoie de votul favorabil al Parlamentului și de publicarea în Monitorul Oficial.

După cum este prevăzut în inițiativa legislativă, o parte dintre angajații din România ar putea ieși mai devreme la pensie. Este vorba, mai exact, despre ieșirea la pensie a persoanelor care au lucrat în condiții deosebite de muncă.

Concret, în propunerea legislativă este stipulat faptul că cei ce au lucrat în condiții grele vor primi cu o lună în plus la vechimea în muncă pentru fiecare an lucrat în aceste condiții. Așadar, cei ce au lucrat în condiții deosebite de muncă ar putea beneficia, dacă măsurile cuprinse de acest document vor ajunge să se aplice, de o vechime în muncă suplimentară de patru luni pentru fiecare an de lucru, față de trei luni, cât primesc aceste persoane acum pentru un an lucrat în condiții grele.

Suplimentar, în inițiativa legislativă este prevăzută și schimbarea modului în care se calculează reducerea vârstei standard de pensionare. Astfel, dacă în prezent reducerea vârstei standard de pensionare se face începând cu un stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de peste șase ani, în viitor, reducerea vârstei de pensionare s-ar putea face din primul an de cotizare în astfel de condiții de muncă.

Mai exact, tabelul cu reducerea vârstei standard de pensionare în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții grele de muncă va arăta astfel:

Stagiul de cotizare realizat în condiții deosebite (ani împliniți) / Reducerea vârstei standard de pensionare cu Ani / Luni

1 – 4

2 – 8

3 1 –

4 1 4

5 1 8

6 2 –

7 2 4

8 2 8

9 3 –

10 3 4

11 3 8

12 4 –

13 4 4

14 4 8

15 5 –

16 5 4

17 5 8

18 6 –

19 6 4

20 6 8

21 7 –

22 7 4

23 7 8

24 8 –

25 8 4

26 8 8

27 9 –

28 9 4

29 9 8

30 10 –