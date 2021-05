ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 mai 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din localitatile Vurpar, Campu Goblii, Valea Goblii, Mereteu si Vintu de Jos, in data de 15 mai, incepand cu ora 18:00, ca urmare a unui incident survenit la reteaua de distributie gaze naturale. Echipele companiei lucreaza in vederea remedierii situatiei, reluarea treptata a alimentarii cu gaze naturale fiind estimata a se realiza pe parcursul zilei de 15 mai, incepand cu ora 23:00, in functie de prezenta la domiciliu a consumatorilor afectati, masura fiind necesara pentru efectuarea operatiunilor in conditii de siguranta.