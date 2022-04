ANGAJĂRI LA STAT: Concurs pentru ocuparea unei funcții în aparatul de specialitate al primarului municipiului Blaj

FOTO| Început de vacanță „împreună cu Hristos” pentru peste 100 de elevi ai Școlii Generale „Mihai Eminescu” din Ighiu

În decursul ultimilor cinci ani s-a derulat un parteneriat activ între Școala Generală „Mihai Eminescu” din Ighiu, reprezentată de prof. Iulia Dragomir, directorul instituției, și Parohia Ortodoxă Română Ighiu, păstorită de către părintele Marius Miclea. După doi ani în care numeroase restricții sanitare au făcut ca o parte dintre proiecte să se desfășoare cu dificultate, în acest an am revenit la normalitatea pe care am dorit-o cu toții.

Postul Mare reprezintă perioada în care ne preocupăm mai intens de sufletul nostru. În tot acest răstimp, cu toții intensificăm rugăciunea, ne spovedim și ne împărtășim cu Preasfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos.

Miercuri, 13 aprilie 2022, cei peste 100 de elevi ai Școlii Generale „Mihai Eminescu” și-au curățat sufletele în cadrul Tainei Sfintei Spovedanii, iar joi, 14 aprilie 2022, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin, tinerii învățăcei, însoțiți de cadrele didactice, au participat la Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor înainte-sfințite, la biserica „Sf. Cuvioasă Parascheva” din localitatea Ighiu.

Aici, cu toții au rostit Rugăciunea Domnească așa cum doar prin sufletele lor curate o pot face, s-au împărtășit cu Sfintele Taine și au primit povețe duhovnicești la început de vacanță, privind totodată la modul de pregătire duhovnicească în răstimpul liturgic aparte care urmează. La plecare, fiecare elev a primit câte un mic dar. A transmis Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei