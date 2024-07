ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 iulie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 iulie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 23 IULIE 2024: 561 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

*ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES – SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ALBA

Lacatus mecanic – 1 post. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii / 10 clase + școală profesională, calificare lăcătuș-mecanic;

– Disponibilitate la deplasări și program prelungit.

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din strada Lalelelor nr. 7A, după următorul calendar:

– 13.08.2024 ora 1200–data limită de depunere la secretariatul din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, a dosarelor de participare la concurs;

– 19.08.2024 ora 1000–selecția dosarelor de concurs;

– 19.08.2024 ora 1500–termen de afișare a rezultatelor la selecția dosarelor de concurs;

– 20.08.2024 ora 1200–termen de depunere a contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs;

– 21.08.2024 ora 1500–termen afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 22.08.2024 ora 0900 – desfășurare probă scrisă;

– 23.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor la proba scrisă;

– 26.08.2024 ora 1200 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 27.08.2024 ora 1500– termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 28.08.2024 ora 1000 – susținerea interviului;

– 28.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 29.08.2024 ora 1500 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 30.08.2024 ora 1000 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 30.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 7A sau la numărul de telefon 0258/833356, interior 3106, persoană de contact: Mihaela Marcus – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TIMOTEIU OVIDIU TARNU” STREMȚ

Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: șofer microbuz școlar 17+1 locuri

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 2 ani ca si conducător auto profesionist

• Domiciliul în zona Teiuș-Stremț-Alba

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TIMOTEIU OVIDIU TARNU” STREMȚ, LOC. STREMȚ, STR.PRINCIPALĂ, NR.132, JUD.ALBA

1. Publicarea anunțului 25.07.2024

2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială „Timoteiu Ovidiu Tarnu” Stremț, cu sediul în comuna Stremț, str. Principală nr. 97, judeţul Alba. 08.08.2024, ora 13.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 12.08.2024, ora 11.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 12.08.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.08.2024, ora 11.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.08.2024, ora 11.00

7. Susţinerea probei scrise 20.08.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 20.08.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 21.08.2024, ora 12.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.08.2024, ora 15.00

11. Susţinerea probei practice 22.08.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 22.08.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 23.08.2024, ora 12.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.08.2024, ora 15.00

15. Susţinerea interviului 26.08.2024, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 26.08.2024, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 27.08.2024, ora 12.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.08.2024, ora 15.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 28.08.2024, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258/848123 sau 0764.733.164 și pe website: www.scoalastremt.ro, persoană de contact: Petruse Daniela, având funcția de secretar.

*ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES – SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ALBA

Muncitor hidrometru – 1 post. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcției contractuale de execuție sunt:

– Studii: studii medii;

– capacitate de a lucra de pe punți și din albie.

– disponibilitatea de a lucra în program discontinuu în cursul unei zile.

– disponibilitatea de a efectua ore suplimentare în cazul producerii unor.

– fenomene hidrometeorologice periculoase și consemn la domiciliu.

– disponibilitatea de a efectua consemn.

– curs muncitor hidrometru-constituie un avantaj.

Calendar de desfășurare al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor hidrometru, pe perioadă nedeterminată, la Hidrologie Câmpeni, din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba:

Concursul se va desfășura la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din strada Lalelelor nr. 7A, după următorul calendar:

– 08.08.2024 ora 1200–data limită de depunere la secretariatul din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, a dosarelor de participare la concurs;

– 09.08.2024 ora 1200–selecția dosarelor de concurs;

– 12.08.2024 ora 1500–termen de afișare a rezultatelor la selecția dosarelor de concurs;

– 13.08.2024 ora 1200–termen de depunere a contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs;

– 14.08.2024 ora 1500–termen afișare a rezultatelor privind contestația la selecția dosarelor de concurs;

– 20.08.2024 ora 1000 – desfășurare probă scrisă;

– 21.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor la proba scrisă;

– 22.08.2024 ora 1200 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise;

– 23.08.2024 ora 1500– termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele probei scrise;

– 26.08.2024 ora 1000 – susținerea interviului;

-27.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor privind interviul;

– 28.08.2024 ora 1000 – termen de depunere contestații cu privire la rezultatul interviului;

– 29.08.2024 ora 1200 – termen de afișare a rezultatelor privind contestația la rezultatele interviului;

– 30.08.2024 ora 1500 – termen de afișare a rezultatelor finale.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba, din Alba Iulia, Str. Lalelelor, nr. 7A sau la numărul de telefon 0258/833356, interior 3106, persoană de contact: Mihaela Marcus – secretar comisie de concurs și comisie de soluționare a contestațiilor.

*SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– doua posturi vacante cu normă întreagă de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Data transmiterii spre publicare:19.07.2024

– Perioada depunere dosare concurs: 23.07.2024-05.08.2024

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin:06.08.2024-07.08.2024

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 07.08.2024

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 08.08.2024

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 09.08.2024

– Proba scrisă/proba clinică se va desfășura în perioada 14.08.2024-30.08.2024, conform calendarului orar ce se va afișa pe site-ul spitalului și la sediul spitalului.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 07.08.2024.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD

SPITALUL Municipal Aiud , în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatoarelor posturi vacante :

– 1 post vacant, normă întreagă, perioada nedeterminata de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infectioase

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant de medic, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar care va cuprinde următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de medic specialist;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul 166/2023;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european;

Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.- Formularul A5

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) și j), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (6) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea Boli Infectioase postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici constă în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

b) proba scrisă;

c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

– data publicării anunțului 22.07.2024

– data limită de depunere a dosarelor 05.08.2024 15.00

– selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 06.08.2024 12.00 +afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 06.08.2024 14.00

– termen limita contestații ref la selectia dosarelor 07.08.2024 14.00

– afișarea rezultatelor la contestații 08.08.2024 15.00

– proba scrisă 19.08.2024 9.00

– afișarea rezultatelor la proba scrisă 19.08.2024 15.00

– termen limită contestații la proba scrisă 20.08.2024 15.00

– afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 21.08.2024 15.00

– proba clinică/practică 22.08.2024 09.00

– afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 22.08.2024 15.00

– termen limită contestații la proba clinică/ practică 23.08.2024 15.00

– afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 26.08.2024 15.00

– afișarea REZULTAT FINAL 27.08.2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11 ALBA IULIA

I. Grădinița cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.14B, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacantă, MUNCITOR CALIFICAT, în temeiul HG Nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

Denumirea postului: Muncitor calificat

Numărul de posturi: 1

Nivelul postului: funcție de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională:

Structura postului: Compartimentul administrativ

Durata timpului de lucru: 8 h/zi, 40 h/ săptămână

Perioadă: nedeterminată

II. Candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

A. Condiții generale de participare: sunt cele prevăzute de Art.15 la HG 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

B. Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• nivelul studiilor: medii;

• vechime în muncă – minimum 3 ani;

•deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă tensiune;

• deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico – sanitare și de gaze naturale;

•deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire centrală;

• deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații;

• deprinderi și abilități practice pentru executarea lucrărilor de lăcătușerie;

• Are capacitate deplină de exercițiu;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității;

• disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

III. CALENDARUL CONCURSULUI

Nr. Crt. Etapa de concurs Data Ora

2. Depunerea dosarelor de înscriere 22.07-02.08.2024 10.00-15.00

3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei 06.08.2024 12.00

4. Rezultatul selecției dosarelor de concurs 06.08.2024 15.00

5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 07.08.2024 10.00-12.00

6. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 07.08.2024 15.00

7. Proba practică 08.08.2024 10.00

8. Afișarea rezultatele probei practice 08.08.2024 15.00

9. Depunerea contestațiilor 09.08.2024 10.00-12.00

10. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 09.08.2024 15.00

11. Interviu 12.082024 10.00

12. Rezultatele interviului 12.08.2024 13.00

13. Depunerea contestațiilor 13.08.2024 10.00-12.00

14. Afișarea rezultatelor în urma soluționării contestațiilor 13.08.2024 15.00

15. Afișarea rezultatelor finale 14.08.2024 10.00

IV.Înscrierea la concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele, în zilele lucrătoare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.11, din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș, nr.14 B

Documente necesare înscrierii la concurs:

1. Formular de înscriere la concurs conform modelului prevăzut la anexa 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual.

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică.

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport REVISAL);

5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la Art.1 alin (2) din Legea Nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătaate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

7. curriculum vitae, model comun european.

8. alte documente relevante

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitării copiilor cu acestea.

V. Tematica:

Tematică pentru concurs:

a) Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

b) Norme de zidărie/electrică/instalații sanitare/lăcătușerie.

c) Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice, sanitare,

mobilier, clădiri etc.

d) Folosirea aparatelor de măsură și control în instalațiile electrice;

e) Defecţiuni, incidente, avarii la instalaţii electrice, sanitare, de încălzire etc.

f) Reguli de conduită a personalului contractual in institutiile publice.

VI. Bibliografie:

a) Legea nr. 319/2006 a securității si sănătății în muncă, cu modificările şi completările ulterioare: cap. IV – Obligaţiile lucrătorilor; cap. V – Supravegherea sănătăţii; cap. VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor; cap. VII-Grupuri sensibile la riscuri.

b) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MO nr.633/21.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare: cap. I-Dispoziţii generale; cap. II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor.

c) Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022: TITLUL IV: Personalul unităţilor de învăţământ.

d) Legea 53/2003 actualizată-Codul muncii – Drepturile şi obligaţiile salariatului; Încetarea contractului individual de muncă; Răspunderea disciplinară.

e) Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual, Art.7.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.11 Alba Iulia, tel. 0258-834395, sau tel.- 0786912323 sau de pe site-ul grădiniței – https://gr11ab.ro

*SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SEBEȘ

1 post de Șofer I (utilaje grele);

Condiții specifice:

– Studii generale/medii;

– Calificare mașinist la mașini pentru terasamente, dovedită cu diplomă/certificat calificare.

– Să dețină carnet de conducere categoriile B, C, E.

– Vechimea în specialitatea de conducător/mașinist la mașini pentru terasamente, să fie de minim 3 ani.

Calendarul concursului:

– Afișare anunț concurs 19/07/2024

– Depunere dosare înscriere 19/07/2024 – 01/08/2024

– Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 02/08/2024, ora 15:00

– Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 05/08/2024 , ora 15 :00

– Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 06/08/2024, ora 10:00

– Proba scrisa 08/08/2024 ora 10:00

– Afișare rezultate proba scrisă 08/08/2024, ora 15:00

– Depunere contestații proba scrisă 09/08/2024 ora 15:00

– Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 12/08/2024, ora 10:00

– Proba practică 13/08/2024, ora 10:00

– Afișare rezultate proba de practică 13/08/2024, ora15:00

– Depunere contestații pentru proba practică 14/08/2024, ora 15:00

– Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații 19/08/2024, ora 10:00.

– Proba interviu 20/08/2024, ora 10:00

– Afișare rezultate proba de interviu 20/08/2024, ora 15:00

– Depunere contestații pentru proba interviu 21/08/2024, ora 15:00

– Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 22/08/2024, ora 10:00

– Afișare rezultate finale 23/08/2024, ora 10:00

*UNITATEA MILITARĂ 02213 SEBEȘ

Unitatea Militară 02213 Sebeș organizează concurs pentru încadrarea unui post vacant de analist (programator) ajutor II în compartimentul prelucrare date și arhivare electronică din Secția Arhivă Medicală, studii medii, program de lucru 8 ore/zi, 40 de ore săptămânal, cu contract pe perioada nedeterminată.

Principalele cerinţe ale postului constau în îndeplinirea atribuțiilor specifice în cadrul Secției Arhivă Medicală.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

• formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din HG 1336/2022, adresat şefului U.M. 02213 Sebeș;

• curriculum vitae – model comun european;

• certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate sau copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);

•copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);

• copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);

•copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (documentele se prezintă şi în original în vederea verificării conformităţii acestora);

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

• acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată ,,admisă” la concurs.

• declarație de consimțământ în vederea prelucrării datelor personale.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului:

1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

5. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

6. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

1. studii de specialitate: medii (atestate cu diploma sau certificat de absolvire) și/sau curs de calificare în domeniu;

2. vechime: 6 luni (vechime în muncă);

3. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată ,,admisă”.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Nr. crt. Activitatea Termene de realizat Date de contact

1 Publicitatea concursului. 19.07.2024 0258.731.905 int. 102

2 Depunerea dosarelor de concurs. 22.07.2024,

ora 08.00 -02.08.2024,

până la ora 15.00

3 Selecţia dosarelor de concurs. 05.08.2024

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs. 06.08.2024,

până la ora 15.00

4 Primirea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs. 07.08.2024, până la

ora 15.00

5 Soluţionarea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs. 08.08.2024

6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs. 09.08.2024,

până la ora 15.00

7 Stabilirea subiectelor și desfășurarea probei teoretice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 12.08.2024,

ora 10.00

8 Notarea şi afişarea rezultatului la proba teoretică din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 13.08.2024,

până la ora 15.00

9 Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei teoretice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 14.08.2024, până la ora 13.00

10 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei teoretice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 19.08.2023, până la ora 15.00 0258.731.905 int. 102

11 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei teoretice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 20.08.2023, până la ora 15.00

12 Stabilirea subiectelor și desfășurarea probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 21.08.2024,

ora 09.00

13 Notarea şi afişarea rezultatului la proba practică din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 22.08.2024,

până la ora 15.00

14 Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 23.08.2024, până la ora 15.00

15 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 26.08.2023, până la ora 15.00

16 Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei practice din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 27.08.2023, până la ora 15.00

17 Întocmirea planului de interviu. 28.08.2024

18 Desfăşurarea probei de interviu, consemnarea/ înregistrarea întrebărilor şi răspunsurilor la interviu pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II). 28.08.2024,

ora 09.00

19 Notarea interviului şi afişarea rezultatului la interviu. 29.08.2024, până la ora 15.00

20 Primirea eventualelor contestaţii ale rezultatului interviului din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 30.08.2024, până la ora 15.00

21 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 02.09.2024, până la ora 15.00

22 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului din cadrul concursului pentru încadrarea postului de Analist (programator) ajutor II. 03.09.2024, până la ora 15.00

23 Comunicarea rezultatelor finale ale concursului. 04.09.2024, până la ora 15.00

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS PENTRU POSTURILOR DE ANALIST (PROGRAMATOR) AJUTOR II ÎN COMPARTIMENTUL PRELUCRARE DATE ȘI ARHIVARE ELECTRONICĂ DIN SECȚIA ARHIVĂ MEDICALĂ

TEMATICA:

1. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente. Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României. Răspunderi și sancțiuni. Lista termenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naționale, drepturile și libertățile cetățenilor;

2. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor, măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. Protecţia informaţiilor secrete de stat. Protecţia surselor generatoare de informaţii – INFOSEC;

3. Informații secrete de stat. Informații secrete de serviciu, Obligații, răspunderi și sancțiuni;

4. Furnizarea serviciilor de arhivare a documentelor în formă electronică. Crearea arhivei electronice. Conservarea arhivei electronice. Consultarea arhivei electronice;

5. Contractul individual de muncă, timpul de muncă și timpul de odihnă, răspunderea juridică;

6. Arhitecturi și standarde și proiectarea rețelelor de calculatoare;

7. Definirea rețelelor, construirea unei rețele folosind protocolul OSI, concepte hardware, elemente de bază despre ETHERNET, rețele ethernet moderne, rețele non-ethernet, instalarea unei rețele fizice, rețele fără fir, protocoale de rețea, TCP/IP, sisteme de operare în rețea, partajarea resurselor, TCP/IP și Internet, conectivitate la distanță, protejarea rețelei, interconectarea sistemelor de operare în rețea, serverul perfect și zen și arta asistenței tehnice în rețea.

8. Baze de date;

9. Utilizarea computerului Windows 10.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 16 din 02 aprilie 1996, Legea Arhivelor Naționale*Republicată;

2. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;

3. Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

4. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată: Titlul II, III, XI;

5. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;

6. Hotărârea Guvernului Nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

7. Rețele locale de calculatoare. Proiectare și administrare, Adrian Munteanu și Valerică Greavu Șerban, Editura Polirom, 2003;

8. Manualul network+ pentru administrarea și depanarea rețelelor, Mike Meyers, traducere de Cristi Mocanu și Florin Moraru, Editura Rosetti Educational, 2008.

9. Baze de date, Dorin Cristoiu, Universitatea Politehnică București;

10. Manual ECDL Utilizarea computerului-Windows 10, Raluca Constantinescu, Ionut Dănăilă, Editura ECDL ROMÂNIA, 2018.

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

*GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP” NR. 12 STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 11, ALBA IULIA, JUDEȚUL ALBA

Grădinița cu program prelungit „Step by step” nr. 12 cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr. 11, Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea a 2 funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ÎNGRIJITOR I M

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante cu 1 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: NEDIDACTIC

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

– în data de 08.08.2024, ora 9 – proba scrisă și 12.08.2024, ora 9 – proba practică. Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare.

– dosarele de concurs se vor depune în perioada 19.07.2024-02.08.2024, între orele 09:00 – 13:00, la secretariatul unităţii şcolare, nr. tel: 0258/830879.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(3) Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– Studii: medii.

– Vechime: minim 2 ani într-un post similar,

– Cunoştinţe despre alimentaţia copiilor,

– Cunoştinţe despre legislaţia specifică grădiniţei,

– Cunoştinţe despre norme de igienă şcolară.

(4) CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora

1. Publicarea anunțului 19.07.2024

2. Depunerea dosarelor de participare la concurs 19.07-02.08.2024, orele 09.00-13.00

3. Selecția dosarelor de concurs 05.08.2024, orele 09.00-13.00

4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 06.08.2024, ora 14.00

5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor 06.08.2024, orele 14.00-16.30

6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor 07.08.2024, ora 16.00

7. Susținerea probei scrise 08.08.2024, ora 09.00

8. Afișarea rezultatului probei scrise 08.08.2024, ora 13.00

9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise 08.08.2024, orele 13.00-16.30

10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba scrisă 09.08.2024, ora 16.00

11. Susținerea probei practice 12.08.2024, ora 09.00

12. Comunicarea rezultatelor după susținerea probei practice 12.08.2024, ora 11.00

13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei practice 12.08.2024, orele 11.00-16.30

14. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor după proba practică 13.08.2024, ora 16.00

15. Afișarea rezultatului final al concursului 13.08.2024, ora 16.00

(5) BIBLIOGRAFIE concurs organizat în vederea ocupării postului de îngrijitor I M

1. Noţiuni fundamentale de igienă – manual de specialitate.

2. Ordinul nr. 1456/2020, privind aprobarea Normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, cu actualizările ulterioare.

3. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalui contractual din autoritățile și instituțiile publice, Cap. II – Norme generale de conduită a personalului contractual, art.7;

4. Legea nr.319 din 2006, privind sănătatea și securitatea muncii și modificările și completările ulterioare:

Cap. IV – Obligațiile lucrătorilor;

Cap V – Supravegherea sănătății;

Cap VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;

Cap VII – Grupuri sensibile la riscuri.

5. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, Titlul XI, Cap II – Răspunderea disciplinară art.263 – 268, cu modificările și completările ulterioare.

6. H.G. Nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(6) TEMATICA concurs organizat în vederea ocupării postului de îngrijitor I M:

1. Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de securitate;

2. Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei;

3. Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia;

4. Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii şi a anexelor ei, igiena gurii, nasului şi urechilor);

5. Noţiuni privind echipamentul de protecţie a lucrătorului;

6. Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi;

7. Noţiuni privind modul de servire a meselor în săli de grupă în grădiniţe.

Candidații trebuie să obțină minim 50 de puncte la fiecare probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a celor două probe. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul grădiniței, persoană de contact Ota Silvia, telefon numărul 0258/830879 în intervalul orar 0900-1300 ; E-mail: [email protected]

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ BLANDIANA

Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală nr. 204A, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile O.U.G. 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor școală

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,5 normă

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ/ personal nedidactic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare sunt:

• Studii: gimnaziale

• Vechimea în muncă: nu necesită.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 18.07.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Școala Gimnazială Blandiana, cu sediul în comuna Blandiana, str. Principală, nr. 204A, jud. Alba 01.08.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.08.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.08.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 07.08.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.08.2024, ora 15.00

7. Susţinerea probei scrise 09.08.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.08.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.08.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.08.2024, ora 15.00

11. Susţinerea probei practice 13.08.2024, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului probei practice 13.08.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 14.08.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.08.2024, ora 14.00

15. Susţinerea interviului 19.08.2024, ora 10.00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 19.08.2024, ora 15.00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 20.08.2024, ora 10.00

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.08.2024, ora 15.00

19. Afişarea rezultatului final al concursului 21.08.2024, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Ursu Bianca- Maria -funcția director, având numărul de telefon 0751.033.591.

*LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA

Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 25, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 115/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Administrativ

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii

• Vechimea în muncă: minim 5 ani

• Curs de igiena valabil

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 17.07.2024

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 25, judeţul Alba, până la data de: 31.07.2024, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.08.2024, ora 15.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.08.2024, ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.08.2024, ora 15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.08.2024, ora 15.00

7. Susţinerea probei practice 08.08.2024, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei practice 08.08.2024, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 09.08.2024, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.08.2024, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 12.08.2024, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 12.08.2024, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 13.08.2024, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.08.2024, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 14.08.2024, ora 12.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: licsportiv.stasalba.ro persoană de contact: BREAZU NINA funcția ADMIN. FINANCIAR, având numărul de telefon 0258/835346

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘUGAG

Şcoala Gimnazială Şugag, cu sediul în comuna Şugag, str.Valea Frumoasei, nr. 169, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de: informatician– 0,50 normă, perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022.

Concursul se va desfăşura la sediul școlii astfel:

– Proba scrisă în data de 08.08.2024, ora 9,00

– Proba interviu în data de 08.08.2024, ora 11,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– studii: medii sau superioare în profilul informatica;

– vechime în muncă: minim 3 ani.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului la sediul Şcolii Gimnaziale Şugag.

Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale Şugag, persoană de contact: Jinar Rodica telefon 0744806373, fax 0258746105.

*PRIMĂRIA ORAȘULUI ZLATNA, JUDEȚUL ALBA

Inspector de specialitate grad profesional IA 1 post, perioadă determinată

Condiţii specifice de participare la concurs:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ştiinţe inginereşti (Domeniul fundamental), Management (Domeniul de licență), Contabilitate (Domeniul de licență), Administrarea afacerilor (Domeniul de licență)

– vechime în specialitatea studiilor: –

– experienţă în implementare proiecte.

– Dată publicare: 16.07.2024

– Depunere dosare pana la data de 29.07.2024 ora 16,00

– Proba scrisă 06.08.2024 ora 11

– Interviu în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Primaria oraş Zlatna, str. Piaţa Unirii, nr. 1A, judeţul Alba, telefon 0258856337

*LICEUL TEHNOLOGIC ”ION D. LĂZĂRESCU”

Liceul Tehnologic ”Ion D. Lăzărescu” cu sediul în Cugir, strada Victoriei, nr. 9 organizează selecție pentru angajarea a 2 experți în cadrul proiectului cu titlul ” Competențe solide practice – C.S.P”, respectiv:

– responsabil financiar

– responsabil parteneriate economice

Condiții specifice:

Responsabil financiar: -Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experiență in domeniul financiar contabil peste 3 ani

-Experiență activitate proiecte europene – minim 2 proiecte

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunoștințe MS OFFICE

Responsabil parteneriate economice: -Studii solicitate: Studii superioare cu masterat

-Experiență solicitată: experiență in comunicare sau relaționare cu oamenii minim 20 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunoștințe MS OFFICE

Calendarul de desfășurare al concursului:

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 – Depunerea dosarelor

30.07.2024 – Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 – Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) – Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 – Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 – Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 – Proba scrisă

01.08.2024 – Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 – Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 – Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 – Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 – Proba de interviu

05.08.2024 – Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 – Afișare rezultate finale concurs

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare – Liceul Tehnologic ”Ion D. Lăzărescu” Cugir.

*INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță demararea procedurii de selecție a 4 posturi de experți, în afara organigramei ISJ Alba, pentru implementarea proiectului ”Împreună de la teorie la practică!”, cod MySMIS2021 311312:

– 1 Responsabil financiar

– 1 Responsabil GT

– 1 Responsabil stagii practica (A1.1)

– 1 Expert dezvoltare continut aplicatie

*LICEUL TEHNOLOGIC ȘTEFAN MANCIULEA BLAJ

2 posturi de experți, în afara organigramei, pentru implementarea proiectului ”Împreună de la teorie la practică!”, cod MySMIS2021 311312.

XI.CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

Liceului Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj , email: [email protected], Tel. 0258710655

*LICEUL TEHNOLOGIC ,,TIMOTEI CIPARIU,, BLAJ

2 experți în cadrul proiectului cu titlul ,,Împreună de la teorie la practică,,, cod MySMIS2021 311312.

Expert Condiții specifice

1 Responsabil financiar

-Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil parteneriate economice

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

Datele de contact: Liceul Tehnologic ,,Timotei Cipariu,, Blaj, str. dr. Vasile Suciu, nr.25

*LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ, JUD. ALBA

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES, Str. Dorin Pavel nr. 2 , Sebeş Alba, 515800, Tel / 0258731010, fax/0358401375, email: [email protected] și site www.ltsebes.ro, în calitate de partener 2 (P2) anunță demararea procedurii de selecție a 2 posturi de experți, în afara organigramei liceului, pentru implementarea proiectului „Învățare practică alături de profesioniști!” cod MySMIS2021 311295.

1 Responsabil financiar / perioada L1-L24- de la data semnării contractului de finanțare

1 Responsabil parteneriate economice perioada/ L1-L24 – de la data semnării contractului de finanțare

CONDIȚII SPECIFICE

1 Responsabil financiar: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil parteneriate economice: -Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

Atribuții

1 Responsabil financiar: -Asigura managementul financiar strategic si operational al proiectului,

-realizarea operatiunilor financiar contabile aferente proiectului in conformitate cu legislatia nationala,

-raportarea financiara in conformitate cu documentele de implementare ale proiectului (Ghidul Solicitantului, Manualul Operational etc),

-planifica si gestioneaza bugetele pe activitati,

-realizeaza managementul contabilitatii primare, oganizeaza si coordoneaza raportarea financiara a proiectului,

-asigura monitorizarea interna a tuturor operatiunilor financiare,

-coordoneaza activitatea de trezorerie si planifica activitatile necesare pentru a asigura un flux optim al lichiditatilor, in vederea desfasurarii eficiente a activitatilor proiectului,

-verifica tranzactiile economice in contabilitatea primara si financiara conform standardelor contabile romanesti si standardelor de raportare financiara ale proiectului,

-planifica si gestioneaza cash-flow proiectului,

-participa la sedintele de proiect,

-intocmeste raportul si fisa de pontaj lunare

1 Responsabil parteneriate economice: -Adapteaza conventiile de practica la specificul agentilor economici,

-organizeaza si deruleaza intalniri cu angajatorii in vederea prezentarii proiectului si a beneficiilor lui,

-intermediaza semnarea conventiilor de practica dintre liceu partener si angajatori,

-elaboreaza metodologia de derulare si monitorizare a stagiilor de practica si o discuta cu anagajatorii si liceele tehnologice in sedinte comune,

-organizeaza si deruleaza sesiune de instruire cu tutorii,

-participa la sedintele de proiect,

– realizeaza raportul de activitate lunar

DOSARUL DE CONCURS:

În conformitate cu prevederile art. 35 din H.G. nr. 1336/2022, dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

● Anexa 1: Formular de înscriere

● Anexa 2: Declarație disponibilitate

● Anexa 3: CV format Europass- datat și semnat pe fiecare pagina (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide –adresa de e-mail și număr de telefon);

● Anexa 4: Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

● Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat)

● copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

● copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

● certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii).

● adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

● certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane (poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii).

● Activitate didactică: adeverință vechime în învățământ;

● Experiență specifică pentru postul vizat: contracte muncă, adeverințe;

● Experiență proiecte: Dovezi cu experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale (POCU, POSDRU, SEE, ERASMUS+ Etc) – contracte de muncă/adeverințe-dacă este cazul.

Documentele doveditoare ale studiilor și experienței/expertizei declarate în CV (copii ale diplomelor de studii, adeverințe de lucru, alte documente doveditoare) se certifică ”conform cu originalul” de către unitatea de învățământ/instituția în care este încadrat fiecare candidat.

Candidații vor depune documentele la sediul Liceului-Partener 2 până la data de 30.07.2024, ora 16:30.În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platforma informatică a instituției, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute capitolul VI în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII:

Candidații vor depune documentele la sediul liceului, până la data de 30.07.2024, ora 16:30.

Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

*INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță demararea procedurii de selecție a 4 posturi de experți, în afara organigramei ISJ Alba, pentru implementarea proiectului „Învățare practică alături de profesioniști!” cod MySMIS2021 311295:

1 Responsabil GT L

1 Responsabil stagii de practica 1 L

1 Responsabil financiar

1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

CONDITII SPECIFICE:

1 Responsabil GT L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil stagii de practica 1 (A1.1) L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil financiar

-Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

CALENDAR:

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

*INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță demararea procedurii de selecție a 4 posturi de experți, în afara organigramei ISJ Alba, pentru implementarea proiectului ”Împreună de la teorie la practică!”, cod MySMIS2021 311312:

-1 Responsabil GT L

-1 Responsabil stagii de practica (A1.1) L

-1 Responsabil financiar

-1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

CONDIȚII SPECIFICE:

-1 Responsabil GT L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil stagii de practica 1 (A1.1) L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil financiar

-Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

Relatii suplimentare: Florea Liana – 0743826976

*INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean Alba anunță demararea procedurii de selecție a 4 posturi de experți, în afara organigramei ISJ Alba, pentru implementarea proiectului ” Competențe solide practice – C.S.P” cod MySMIS2021 311279:

1 Responsabil GT L

1 Responsabil stagii de practica (A1.1) L

1 Responsabil financiar

1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

Conditii specifice:

1 Responsabil GT L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil stagii de practica 1 (A1.1) L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Responsabil financiar

-Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

1 Expert dezvoltare continut aplicatie L

-Studii solicitate: Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 5 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

CALENDAR:

Perioada Activitatea

15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

RELATII SUPLIMENTARE:

0745514296

*BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA

Un post contractual vacant de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Filiala Cetate a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– nu este necesară vechimea în muncă.

Calendar:

– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 30 iulie 2024, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba;

– proba scrisă va avea loc în data de 06 august 2024, ora 9:00, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba;

– interviul va avea loc în data de 12 august 2024, ora 9:00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, situată în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 29 iulie 2024, ora 16:00, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr. 22, judeţul Alba.

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD

SPITALUL Municipal Aiud , în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a urmatorului post vacant :

– 1 post vacant , normă întreagă, perioada nedeterminata de Medic specialist confirmat in specialitatea Neurologie in cadrul compartimentului Neurologie al Spitalului Municipal Aiud.

Tematica și bibliografia de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea Neurologie , postată pe site-ul Ministerului Sănătății.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici constă în următoarele etape:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

b) proba scrisă;

c) proba clinică sau practică, în funcție de specificul postului publicat la concurs.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

E.) Calendarul de desfăşurare a concursului, medic specialist Neurologie, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– data publicării anunțului 15.07.2024

– data limită de depunere a dosarelor 29.07.2024 15.00

– selectia dosarelor 30.07.2024 10.00

– afișarea selecției dosarelor 30.07.2024 13.00

– termen limita contestații ref la selectia dosarelor 31.07.2024 13.00

– afișarea rezultatelor la contestații 01.08.2024 13.00

– proba scrisă 06.08.2024 9.00

– afișarea rezultatelor la proba scrisă 06.08.2024 15.00

– termen limită contestații la proba scrisă 07.08.2024 15.00

– afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 09.08.2024 13.00

– proba practica / interviu 12.08.2024 09.00

– afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 12.08.2024 15.00

– termen limită contestații la proba practica / interviu 13.08.2024 15.00

– afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 14.08.2024 15.00

– afișarea REZULTAT FINAL 19.08.2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba,.

Relații suplimentare se pot obține la Serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*SPITALUL MUNICIPAL AIUD

A.) SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr. 2, jud. Alba, organizează concurs, pentru ocuparea a trei posturi contractual vacante de INFIRMIER, norma intreaga, perioada nedeterminata, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022, astfel:

– 1 post vacant, norma intreaga, functie de executie, infirmiera sectia Chirurgie generala;

– 1 post vacant, norma intreaga, functie de executie, infirmiera sectia Compartiment Pediatrie;

– 1 post vacant, norma intreaga, functie de executie, infirmiera sectia Compartiment Cardiologie;

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la SPITALUL MUNICIPAL AIUD, cu sediul AIUD, strada Spitalului, nr.2, jud. Alba, biroul RUNOS tel. 0258861816 int 192, persoana de contact Groza Daniela , email: [email protected].

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii generale;

2. Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

sau

Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare

3. Vechime: 6 luni vechime în activitate.

D.) BIBLIOGRAFIE

1. Suport curs – INFIRMIER

2. ORDIN Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare:

a. Anexa 3- METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice;

b. Anexa 4 – PRECAUȚIUNILE STANDARD măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale.

3. ORDIN Nr. 1761/2021 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluareac eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia- text în vigoare începând cu 02 iunie 2022.

4. Ordinul MS nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru

baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale (cap I-XI).

E) TEMATICA

1. Suport curs – INFIRMIER

1. Circuitul lenjeriei în spital;

2. Îngrijirile de baza acordate pacientilor;

3. Deparazitarea;

4. Schimbarea lenjeriei de pat și de corp;

5. Mobilizarea pacienților;

6. Îngrijirile acordate pacienților cu diverse patologii;

7. Îngrijirea pacienților cu nevoi speciale;

8. Acordarea primului ajutor.

2. Supravegherea și raportarea infecțiilor asociate asistenței medicale

a. Precauțiunile standard;

b. Supravegherea expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice.

3.Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

4. Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activități medicale

F.) Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

data publicarii anuntului 15.07.2024

data limita de depunere a dosarelor 29.07.2024 15.00

selectia dosarelor 30.07.2027 10.00

afisarea selectiei dosarelor 30.07.2024 13.00

termen limita contestații ref la selectia dosarelor 31.07.2024 13.00

afișarea rezultatelor la contestații 01.08.2024 13.00

proba scrisa 07.08.2024 09.00

afișarea rezultatelor la proba scrisă 07.08.2024 14.00

termen limită contestații la proba scrisă 08.08.2024 14.00

afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 09.08.2024 14.00

Proba practica / interviu 12.08.2024 09.00

afișarea rezultatelor la proba practica / interviu 12.08.2024 15.00

termen limită contestații la proba practica / interviu 13.08.2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații la proba practica / interviu 14.08.2024 15.00

afisare REZULTAT FINAL 16.08.2024 15.00

Locul de desfășurare a concursului : sediul Spitalului Municipal Aiud, str. Spitalului nr. 2 jud. Alba

*COLEGIUL TEHNIC APULUM

Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia, organizează selecție pentru angajarea a 2 experți (1 Responsabil financiar, 1 Responsabil parteneriate economice)– în afara organigramei , (pe perioadă determinată) în cadrul proiectului cu titlul ” Competențe solide practice – C.S.P” cod MySMIS2021 311279.

Condiții specifice:

1 Responsabil financiar, 1 Responsabil parteneriate economice

-Studii superioare – 3 ani

-Experiență solicitată: experienta in comunicare sau relationare cu oamenii peste 10 ani

-Competențe solicitate: Bun comunicator, bun organizator, cunostinte MS OFFICE

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

– 15.07.2024-30.07.2024 , ora 16:30 Depunerea dosarelor

– 30.07.2024 Evaluarea dosarelor de concurs/examen

– 30.07.2024 Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

– 31.07.2024 (ora 08:00-16:00) Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

– 31.07.2024 Soluționarea eventualelor contestații

– 31.07.2024 Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

– 01.08.2024, ora 16:30 Proba scrisă

– 01.08.2024 Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

– 02.08.2024 Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

– 02.08.2024 Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

– 02.08.2024 Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

– 05.08.2024, ora 16:30 Proba de interviu

– 05.08.2024 Afișarea rezultate interviu

– 05.08.2024 Afișare rezultate finale concurs

Candidații vor depune documentele la sediul liceului P2, din Str. Gheorghe Pop de Basesti, nr.2, Alba Iulia, Județ Alba, până la data de 30.07.2024 ora 15:30.

Informatii suplimentare la tel: 0258834102.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI