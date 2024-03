ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 10 MARTIE 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 10 martie 2024 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul in mun. Sebes, str. Viilor, nr.28, jud. Alba, in conformitate cu prevederile H.G. nr.1336/2022 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante de executie in cadrul Serviciului de Intretinere si Reparatii, Salubritate, Zone verzi, Baze sportive si de Agrement, Administrare Cimitire:

– un post de muncitor necalificat – Compartiment Salubritate

– un post muncitor necalificat – Compartiment Baze sportive si de Agrement

Posturile pentru care se organizează concursul sunt pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă (durata de munca de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana).

Perioada de depunere a dosarelor de concurs va fi cuprinsă între 08/03/2024 – 22/03/2024 (inclusiv), în zilele lucrătoare, între orele 07 00 – 15 00.

Condiții specifice:

Nu sunt. Alte condiții care trebuie îndeplinite de candidați sunt menționate prin fișa postului, care poate fi studiată la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba, zilnic între orele 07:00-15:00.

Depunerea dosarului de candidatură se face la Biroul Resurse Umane cu sediul în Loc. Sebeș, Str. Viilor, Nr. 28, Jud. Alba.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Suciu Elena, având funcția de Șef serviciu, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

*Direcția de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, organizează concurs de recrutare în data de 21.03.2024, ora 10:00, pentru ocuparea unui post temporar vacant, funcție contractuală de execuție, pe perioadă determinată, din cadrul:

Serviciului programe și servicii sociale – Cantina de ajutor social

1 – post de bucătar, cod COR: 512001;

Condiţii specifice de participare:

• Studii generale;

• Diplomă sau certificat de calificare – specializare bucătar

Concursul va consta într-o probă practică şi interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

Concursul (proba practică) se va desfăşura în data de 21.03.2024, ora 10:00, la sediul Cantinei de ajutor social, din str. Libertății, nr. 21, Alba Iulia, iar data, ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişarea rezultatelor probei practice.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 14.03.2023 inclusiv, ora 15.30, la secretarul comisiei de concurs, la sediul Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia.

Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială, din B-dul Republicii, nr. 26, Alba Iulia de la secretarul comisiei concurs, doamna Drâmbărean Adelina Alexandra şi la nr. de telefon:0258 – 810325.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatatea medicină de laborator din cadrul Laboratorului de analize medicale;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– pentru medic primar confirmat în specialitatea medicină de laborator;

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic primar în specialitatea medicină de laborator;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Calendarul desfășurării concursului/examenului 06.03.2024 – 19.03.2024

Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare:20.03.2024-21.03.2024

Afișare rezultat selecție dosare depuse de candidați: 21.03.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selectiei de dosare: 22.03.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor selectiei de dosare: 25.03.2024

Desfășurare probă scrisă: 28.03.2024

Afisare rezultate probă scrisă: 28.03.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 29.03.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 01.04.2024

Desfășurare probă clinică/practică: 02.04.2024

Afisare rezultate probă clinică/practică: 02.04.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică 03.04.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 04.04.2024

Afişarea rezultatului final al concursului: 05.04.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 19.03.2024 ora 15.00.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post de medic primar confirmat în specialitatate recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Compartimentului recuperare neurologică;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– pentru medic primar confirmat în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie;

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic primar în specialitatea recuperare, medicină fizică și balneologie ;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Calendar concurs

Perioada depunere dosare concurs: 29.02.2024-13.03.2024

Selectia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare:14.03.2024-15.03.2024

Afișare rezultat selecție dosare depuse de candidați: 15.03.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selectiei de dosare: 18.03.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor selectiei de dosare: 19.03.2024

Desfășurare probă scrisă: 25.03.2024

Afisare rezultate probă scrisă: 25.03.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 26.03.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 27.03.2024

Desfășurare probă clinică/practică: 28.03.2024

Afisare rezultate probă clinică/practică: 28.03.2024

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 29.03.2024

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 01.04.2024

Afişarea rezultatului final al concursului: 02.04.2024

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

Tematica și bibliografia este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății la rubrica Examene și Concursuri naționale.

Relatii suplimentare se obtin la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, b-dul Revolutiei nr.23, Alba Iulia, jud.Alba, Serviciul resurse umane si relatii cu publicul, tel.0258820825 int.146.

*Comuna Săsciori organizează, în conformitate cu prevederile H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcțiilor contractuale de execuție de asistent medical comunitar, grad profesional debutant și asistent medical comunitar, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Asistență medicală comunitară al aparatului de specialitate al primarului comunei Săsciori, în data de 29.03.2024, ora 10:00, la sediul instituției din localitatea Săsciori, strada Principală, nr. 363, județ Alba, astfel:

Pentru a participa la concursul de asistent medical comunitar, grad profesional debutant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

• diplomă de absolvire a studiilor postliceale în specialitatea asistent medical;

• adeverință eliberată în vederea participării la concurs, de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

• certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Pentru a participa la concursul de asistent medical comunitar, grad profesional principal, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

• diplomă de absolvire a studiilor postliceale în specialitatea asistent medical;

• vechime în specialitatea studiilor absolvite de cel puțin 5 ani – adeverință grad profesional principal;

• certificat de membru și aviz anual eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România;

Concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție de asistent medical comunitar, grad principal și asistent medical comunitar, grad debutant constă în următoarele etape succesive:

– selecția dosarelor de înscriere;

– proba scrisă;

– interviul;

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Săsciori din localitatea Săsciori, strada Principala nr. 363, județ Alba, la nr. de telefon 0258/741110, precum și la biroul secretarului comisiei de concurs, Maer Camelia Elena.

*Primaria Comunei Rădești cu sediul în Rădeşti, str. Fn nr. 260, judetul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: șofer, treapta I din cadrul compartimentului deservire-administrarea a domeniului public, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţie. Informaţii la tel: 0258879491 sau de pe website: primariaradesti.ro.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 12.03.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Medii

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

3. Alte condiții: Atestat sau adeverință că urmează cursurile de mașinist terasamente, permis de conducere categoria B

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora

Data postării/publicării anunțului 28 Februarie 2024

Data limită de depunere a dosarelor 12 Martie 2024 15:00

Selecția dosarelor 13 Martie 2024 12:00

Afișarea selecției dosarelor 13 Martie 2024 13:00

Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 14 Martie 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații 15 Martie 2024 13:00

Proba scrisă 21 Martie 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă 21 Martie 2024 13:00

Termen limită contestații la proba scrisă 22 Martie 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 22 Martie 2024 15:00

Interviul 25 Martie 2024 09:00

Afișarea rezultatelor la proba de interviu 25 Martie 2024 11:00

Termen limită contestații la proba de interviu 25 Martie 2024 13:00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 25 Martie 2024 15:00

Afișare rezultat final 25 Martie 2024 15:30

*LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE”, BLAJ, JUDEȚUL ALBA – Muncitor întreținere, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Administrativ, numărul de posturi: 1,00;

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Abilități, calități și aptitudini necesare: ablităţi de comunicare şi muncă în echipă, seriozitate, implicare;

– Avizul cultului;

– Vechime în muncă: 15 ani;

– Domiciliul stabil în Blaj;

– Disponibilitate la program flexibil;

– Permis de conducere categoria B;

– Recomandare de la ultimul loc de muncă.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 27/02/2024

– termenul de depunere a dosarelor în data de 12/03/2024 , ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 13/03/2024 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor în data de:13/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor în data de 14/03/2024 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor în data de 14/03/2024 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 20/03/2024 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 20/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 21/03/2024 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 21/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 22/03/2024, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 22/03/2024 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 25/03/2024 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 25/03/2024 , ora 15:30, la sediul instituției;

– Afişarea rezultatelor finale în data de 25/03/2024 , ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ , cu sediul în BLAJ, STR. PIAȚA 1848,NR.3, JUD.ALBA, compartimentul secretariat, persoana de contact: Jidveian Alina Maria , email: [email protected].

