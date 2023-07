ANGAJĂRI la STAT 2023: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 16 iulie 2023. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 16 iulie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Șurianu , nr. 41, județul Alba, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical, contractual vacant pe perioadă determinată de 4 ani;

DENUMIREA POSTULUI: Director medical

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet Director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Criteriile specifice pentru director medical sunt următoarele:

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;

2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist;

3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 14.07.2023

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Șurianu , nr. 41, județul Alba. 01.08.2023, ora 14.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.08.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.08.2023, ora 14.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.08.2023, ora 14.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.08.2023, ora 14.00

7. Susţinerea probei scrise 08.08.2023, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 08.08.2023, ora 14.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.08.2023, ora 09.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.08.2023, ora 10.00

11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 09.08.2023, ora 10.00

12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 09.08.2023, ora 12.30

13. Susţinerea interviului de selecţie 09.08.2023, ora 13.00

14. Afişarea rezultatului interviului de selecţie 09.08.2023, ora 14.30

15. Afisarea rezultatelor finale in urma sustinerii probelor 09.08.2023, ora 15.00

16. Depunere contestatii la rezultatele finale ale concursului 10.08.2023, ora 14.00

17. Afisarea rezultatelor finale 14.08.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0258731712, int. 111, la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spitalulsebes.ro, persoană de contact: Păcurar Romana, având funcția de Inspector de specialitate.

*Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” loc. Alba Iulia, str. Toporașilor, nr.18, județul Alba, E-mail [email protected],Tel. 0258835093/Fax 0258835093-Bibliotecar I (S), post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Bibliotecar I (S)

4. Scopul principal al postului: Bibliotecar

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru: 8 ore/zi

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.

*Comuna Ponor-judetul Alba, organizeaza concurs, in conformitate cu H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii contractuale de conducere de Șef S.V.S.U, nivel studii de specialitate, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Comuna Ponor, Judetul Alba, in data de 24.07.2023.

1) data până la care se pot depune dosarele de înscriere: in termen de 10 de zile de la data publicarii in pagina de internet a Com.Ponor www.e-comune.ro/cms( pana la data de 17.07.2023,ora 12.00)

2) dosarele de înscriere se depun la sediul Comunei Ponor. Jud,Alba

3) data, ora şi locul probei de selectare a dosarelor de concurs : in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, la sediul Comunei Ponor, jud. Alba

4) data proba scrisă 24.07.2023,ora 09.00 la sediul Comunei Ponor.

5) data pentru interviu va fi stabilita de presedintele comsiei de examen.

Relatiile referitoare la organizarea concursului, bibliografie se vor putea obtine de la secretarul Comisiei de concurs incepand cu data de 12.07.2023.

*Universitatea „ 1 Decembrie 1918 ” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr.5, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a postului vacant de muncitor calificat tr. I – ospătar

Condiţiile specifice care trebuie să fie îndeplinite de către candidaţi pentru participarea la concurs sunt:

– Studii medii ( minim 10 clase );

– Detinerea unui certificat de calificare în meseria de ospătar;

– Minim 4 ani experiență în meseria de ospătar ;

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive, astfel:

1. Selecţia dosarelor de înscriere – Vineri 21.07.2023, Direcția General Administrativă. Rezultatul selecției dosarelor de înscriere se notează cu calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS.

2. Organizarea şi desfăşurarea probei scrise a concursului – Luni 31.07.2023, începând cu ora 1000, Direcția General Administrativă. Proba scrisă poate fi susținută doar de către acei candidați a căror dosare au fost notate cu calificativul ADMIS la selecția dosarelor de înscriere. Rezultatul probei scrise se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

3. Organizarea şi desfăşurarea probei orale (interviul) a concursului – Joi 03.08.2023, începând cu ora 1000 , Direcția General Administrativă. Interviul poate fi susținut doar de către acei candidați care au obținut calificativul ADMIS la proba scrisă. Rezultatul interviului se notează cu un punctaj de maximum 100 de puncte și calificativul ADMIS sau, după caz, RESPINS. Punctajul minim pentru calificativul ADMIS este de 50 de puncte.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis“ sau „respins“, după caz.

Rezultatul final al concursului, se va comunica, cel mai târziu, Marti 08.08.2023 prin afișare la avizierul Biroului Personal Salarizare și postare pe site-ul UAB.

*Inspectoratul Școlar Județean Alba (PARTENER 1) anunță demararea procedurii de selecție a 2 posturi de experți, în afara organigramei ISJ Alba, pe perioadă determinată, pentru implementarea proiectului cu ”INSIST Inca o sansa la educatie” ID 132172:

– 1 Cadru didactic stagii de instruire practică –zona Răchita;

– 1 Cadru didactic opționale zona Jidvei.

CONDIȚII SPECIFICE:

a) 1 Cadru didactic stagii de pregătire practică –zona Răchita:

-Studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani

– Experiență generală – 1 an

– Capacitatea de predare si evaluare obiectiva;

-Capacitatea de a lucra cu participanti care apartin grupurilor social – vulnerabile;

-Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului individual de pregatire al grupului tinta;

-Capacitatea de analiza si monitorizarea evolutiei grupului tinta;

-Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza si motiva grupul tinta;

b)1 Cadru didactic opționale zona Jidvei:

-Studii superioare absolvite în specialitatea postului- 3 ani

– Experiență generală – 1 an

– Capacitatea de predare si evaluare obiectiva;

-Capacitatea de a lucra cu participanti care apartin grupurilor social – vulnerabile;

-Preocupare permanenta pentru ridicarea nivelului individual de pregatire al grupului tinta;

-Capacitatea de analiza si monitorizarea evolutiei grupului tinta;

-Atitudine pozitiva si abilitati de a mobiliza si motiva grupul tinta;

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI:

Perioada Activitatea

06.07.2023-19.07.2023, ora 16:30: – Depunerea dosarelor

19.07.2023 -Evaluarea dosarelor de concurs/examen

19.07.2023 -Afișarea rezultatelor în urma evaluării dosarelor depuse

20.07.2023 (ora 08:00-16:00) -Depunerea eventualelor contestații în urma evaluării dosarelor de concurs/examen

20.07.2023 -Soluționarea eventualelor contestații

20.07.2023 -Afișarea rezultatelor selecției de dosare în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

24.07.2023, ora 16:30 -Proba scrisă – testare cunoștințe de specialitate – cadru didactic stagii de pregătire practică

24.07.2023, ora 17:30 -Proba scrisă – testare cunoștințe de specialitate – cadru didactic opționale

24.07.2023 -Afișarea rezultatelor în urma probei scrise

25.07.2023 -Depunerea eventualelor contestații în urma probei scrise

25.07.2023 -Soluționarea eventualelor contestații în urma probei scrise

25.07.2023 -Afișarea rezultatelor a probei scrise în urma soluționării contestațiilor (dacă este cazul)

26.07.2023, ora 16:30 -Proba de interviu – cadru didactic stagii de pregătire practică

26.07.2023, ora 17:30 -Proba de interviu – cadru didactic opționale

26.07.2023 -Afișarea rezultate interviu

26.07.2023 -Afișare rezultate finale concurs

Relatii suplimentare la numărul de telefon: 0743826476.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. B-dul Revolutiei nr. 23, județul Alba, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, organizează concurs conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017:

DENUMIREA POSTULUI: director îngrijiri

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

STRUCTURA: Comitet Director

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Pentru directorul de îngrijiri:

1. sunt asistenți medicali generaliști , moașe sau asistenți medicali cu grad principal;

2. dețin gradul de principal de cel puțin doi ani:

3. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de

licență/absolvire.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 03.07.2023

2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia cu sediul în Alba Iulia, str. B-dul Revolutiei nr. 23, județul Alba, până la data de: 17.07.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.07.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 18.07.2023 ora 15.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 19.07.2023, ora 08.00-15.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.07.2023, ora 14.00

7. Susţinerea probei scrise 25.07.2023, ora 11.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 25.07.2023, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 26.07.2023, ora 08.00-15.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.07.2023, ora 14.00

11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 28.07.2023, ora 10.00

12. Susţinerea interviului de selectie 28.07.2023, ora 13.00

13. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate și al interviului 28.07.2023, ora 15.00

14. Depunere contestații susţinere orală a proiectului de specialitate și al interviului 31.07.2023, ora 08.00-15.00

15. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 01.08.2023, ora 10.00

16. Afișarea rezultatului final al concursului 01.08.2023, ora 10.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.spitalalba.ro, persoană de contact: Ec. Boroș Adriana, funcția Șef serviciu, având numărul de telefon 0258/820.825 int. 164.