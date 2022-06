ANGAJĂRI la ISU Alba: 35 de posturi de conducator auto, scoase la concurs. Care sunt condițiile de ocupare

Proiecte în valoare de peste 17 milioane de lei, la Teiuș, prin programul Anghel Saligny: Care sunt prioritățile administrației

Reprezentanții primăriei orașului Teiuș au transmis că localitatea are aprobate doua proiecte importante, în valoare de peste 17 milioane de lei, prin Programul National de Investitii, „Anghel Saligny”

La nivelul Primariei orasului Teius continuam munca si eforturile pentru dezvoltarea orasului nostru. O prioritate absoluta ramane modernizarea drumurilor si a sistemelor de scurgere a apelor pluviale, in paralel cu lucrarile de apa si canalizare pe strazile care au nevoie de acest lucru, totul prin prisma unei mai bune conectivitati rutiere intre cele doua parti ale orasului nostru traversat de binecuvantata Valea Geoagiului.

Astfel, prin Programul National de Investitii, „Anghel Saligny”, orasul nostru are aprobate doua proiecte importante:

– Modernizare sistem rutier si ape pluviale pentru strazile din orasul Teius, judetul Alba, in valoare totala de 15.348 664,85 lei

– Pod peste raul valea Geoagiului in zona cu intersectia cu strada Axente Sever, oras Teius, jud. Alba, in valoare de 1.853 915,60 lei

Prin realizarea acestor proiecte, concomitent cu celelalte aflate deja in derulare, vom schimba fata orasului nostru, si astfel continua transformarea in bine, vizibila de altminteri, in folosul nostru, al tuturor si nu in ultimul rand al generatiilor viitoare!

Muncim in interesul tuturor!