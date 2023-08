Andrei Rațiu, fundașul din Alba, transfer la Rayo Vallecano! „Tricolorul”, singurul român din La Liga

CSU Alba Iulia, divizionara terță din Cetatea Marii Uniri, a dat o adevărată lovitură pe piața transferurilor estivale înregimentându-l pe mijlocașul central Marian Șerban (23 de ani, ex-CSU Craiova), una dintre cele mai importante achiziții din intersezon.

Fotbalistul oltean și-a reziliat recent contractul cu gruparea din Bănie și a acceptat propunerea venită de la formația pregătită de Bruno Vienescu. Noul echipier al universitarilor albaiulieni a debutat pe prima scenă pentru CSU Craiova (ediția 2019/2020), iar în ultimii ani a evoluat doar în primele două eșaloane, fiind împrumutat succesiv la CS Mioveni, Academica Clinceni (gol în Liga 1), CS Mioveni, Chindia Târgoviște și CSM Slatina (ultimul sezon), cu 18 prestații pe prima scenă.

De asemenea, Marian Cristinel Șerban a bifat convocări la loturile naționale Under 17, Under 18, Under 19 și Under 21, fiind internațional de tineret (turneu în Mexic sub comanda lui Florin Bratu). O mutare importantă pentru CSU Alba Iulia în zona centrală a liniei mediene, în condițiile în care în runda inaugurală cu Industria Galda, sâmbătă, la Galtiu, vor absenta Al. Giurgiu (accidentat) și C. Anghel (suspendat).

Sursa foto: FRF și Sport Pictures