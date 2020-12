Andrei Isăilă, un tânăr programator din Alba Iulia, a dezvoltat proiecte speciale pentru România, în perioada pandemiei: pentru școala online și un site de asigurări auto

Într-un moment în care imaginea României peste hotare este una distorsionată, apăsată de cele 3 decenii în care conaționalii au răvășit Europa, c!reându-se o percepție negativă (vezi ultimul exemplu, acel afiș, considerat scandalos, la adresa românilor, dintr-un hypermarket din Londra), găsim și raza de speranță ce ne îndeamnă să credem că noi suntem și “altceva”, nu doar prostituate, hoți, proxeneți etc.

Exportăm inteligență în stare pură, iar printre sutele de mii de tineri români ce impresionează Occidentul sunt, cu siguranță, și câteva mii proveniți din Alba. Știu ce pot, sunt încrezători în forțele proprii și au invadat, în sens pozitiv de data asta, piața muncii europene remarcându-se în diverse domenii. Este clar că “afară” au tot felul de alte avantaje, mai ales de natură financiară, dar, acesta e aspectul important, mulți nu uită de unde au plecat și caută să se revanșeze, poate nu-i cel mai potrivit termen, față de țărișoara asta amărâtă ce nu i-a ajutat cu mai nimic…

Gata însă cu dizertațiile, cu lamentările filozofice pe o temă infinită, să revenim la lucruri mai concrete. Pomeneam de inteligență, de adolescenți descinși în Europa fără să se teamă, dornici să dovedească ce pot… Aici, la acest capitol, poate fi încadrat și tânărul Andrei Isăilă, un albaiulian get-beget, un fost elev al Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan”, ce a ajuns să-și desăvârșescă studiile la Imperial College London, iar în prezent muncește în Praga, programator la Microsoft.

*A studiat la Imperial College London și muncește în Praga, la Microsoft!

Ce are acest băiat atât de special? Are… pasiune și implicare! De pildă, în ultimul an, a lucrat la un proiect software utilizat în multe țări din lume pentru predarea online, dar a dezvoltat și un site extrem de util pentru conaționali, mai ales în perioada de pandemie. Eu i-am spus “invenție” și m-a contrazis, politicos, dar și modest, în mediul virtual, printr-un emoticon zâmbitor…

Dar haideți să intrăm în problemă și să vă devoalăm secretele unui exponent a ceea ce înseamnă totuși România! Andrei s-a născut și a crescut în Alba Iulia, orașul la care ține foarte mult și acum, deși viața l-a purtat prin alte stratosfere. În copilărie, între vârstele 5 și 11 ani, a dezvoltat o pasiune pentru “sportul minții”, fiind elev al regretatului maestru Mihail Breaz și membru al clubului de șah din municipiu. Interesul pentru informatică s-a declanșat în momentul când a intrat la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia.

“ Atunci am început să rezolv probleme de algoritmică și să particip la competiții de programare competitivă. Practic primeai 2-3 probleme și tu aveai câteva ore în care trebuia să scrii cod prin care să le rezolvi. Problemele combinau aspecte de logică și diverse concepte matematice precum combinatorica, teoria grafurilor, geometrie computațională și altele. Rezolvarea acestor probleme reprezenta o provocare și de multe ori eram pus în situația în care stăteam ore în șir încercând să găsesc o soluție, dar satisfacția era pe măsură atunci când o găseam. Încet, încet, interesul pentru informatică s-a transformat într-o pasiune, încurajat fiind și de rezultate promițătoare la competiții online și la olimpiadă ”, a spus Andrei.

*Din Cetatea Marii Uniri, direct la Imperial College London!

Arcul vieții l-a trimis departe, într-o zonă exclusivistă, iar în 2015, când a terminat liceul, a decis să aplice suuus de tot, la Imperial College London, încurajat fiind de un prieten care era deja student acolo. Ca să percepeți exact despre ce nivel academic vorbim, vă mai dezvăluit că prestigioasa universitate londoneză era pe locul 2 în lume (în lume!) în QS University Rankings, la egalitate ca punctaj cu Cambridge, surclasând universități precum Oxford sau Harvard!

“După o scrisoare de intenție am fost invitat la interviu în Londra, interviu în urma căruia am primit o ofertă condiționată de nota de la Bacalaureat. Mi s-a cerut medie generală de peste 9.70, iar media de la Matematică și Informatică peste 9.80. Cele mai mari emoții le aveam la Limba și Literatura Română, dar până la urma am reușit să obțin 10 la Matematică și Informatică și 9.50 la Română. La facultate m-am împrietenit și am învățat de la oameni cu adevărat geniali, studenți medaliați la olimpiade internaționale și profesori cu premii distinse în cercetare. Am avut ocazia să lucrez la proiecte de inteligență artificială, securitate cibernetică, algoritmi și sisteme distribuite în Cloud și altele. Pentru proiectul final de master am studiat cum se diseminează informațiile pe rețelele de socializare și cum este opinia oamenilor influențată de prietenii lor din spațiul virtual”, a dezvăluit albaiulianul nostru.

După terminarea facultății, Andrei Isăilă s-a angajat o perioadă în capitala Angliei și a Regatului Unit, dar ulterior a decis că vrea o schimbare și a ajuns într-o altă capitală, a Cehiei, în Praga, la Microsoft.

“Proiectul la care lucrez actualmente este unul foarte relevant în această situație de pandemie, și anume Microsoft Teams, software pe care îl folosesc multe școli din România și din lume pentru predarea online. În această vară am mai muncit la un proiect care consider că este, din nou, relevant în pandemie și anume un site unde oamenii își pot face online asigurarea la mașină. Partea tehnică am dezvoltat-o de unul singur, dar pentru orice alte probleme am avut parte de ajutorul părinților, care se ocupă de asigurări de o bună bucată de timp și au multă experiență în domeniu. Site-ul este conectat la baza de date DRPCIV de unde se importă datele mașinii, polița este livrată instant în email și gratuit prin poștă, iar la expirare se trimite SMS și email și reînnoirea se face cu câteva clickuri. Am primit feedback de la persoane cu experiență în domeniu că site-ul este printre cele mai profesioniste din țară și m-aș bucura să îl încerce și cititorii dumneavoastră (n.r. – linkul este www.rca.online)”, a explicat Andrei, tânărul programator albaiulian în vârstă de 24 de ani, pornit să cucerească lumea.

Noo, acum pot spune că m-am liniștit și eu… Este clar de ce, nu? Pai când ai acasă la tine, la Alba Iulia, asemenea motive de mândrie… Cenușiul despre care vorbeam la începuturi, acea “etichetă” aplicată României, se va estompa în următorii ani, îngenuncheat de geniul nativ, să nu ne ferim de cuvintele mari. Cred asta, pentru că viitorul este asigurat de ceea ce reprezintă, la un nivel micro, exemplul oferit de Andrei Isăilă, plecat din Cetatea Marii Uniri, trecut pe la Imperial College London și ajuns prin Praga, o evoluție parcă firească…