Analize gratuite în România pentru o boală care afectează 700 de milioane de oameni. Anunțul ministrului Alexandru Rafila

Povestea emoționantă a lui Napoleon Dolar, tânărul din Alba ajuns de la orfelinat la catedra de profesor: „A reușit să termine două facultăți și să facă față bullyingului”

Se spune că viața bate filmul, iar povestea lui Napoleon Dolar Munteanu din Alba Iulia întrece orice scenariu, potrivit romaniatv.net. Tânărul în vârstă de 25 de ani a fost abandonat la naștere și primii cinci ani din viață și i-a petrecut într-un orfelinat.

Napoleon Dolar, de la orfelinat la catedra de profesor. De-a lungul timpului, Napoleon Dolar a îndurat foarte multe răutăți din partea celor din jur care au râs în primul rând de numele său, dar și de faptul că provine dintr-o familie de etnie romă și are un handicap.

Cu toate acestea, Napoleon nu s-a lăsat descurajat și a luptat ca să își îndeplinească cel mai mare vis al său, acela de a deveni profesor.

Povestea lui Napoleon a început în urmă cu 25 de ani, atunci când mama sa l-a abandonat imediat după naștere în spital, unde a stat două luni. Apoi, micuțul Napoleon a ajuns în salonul nr. 1 al unei case de copii, acolo unde avea să o întâlnească pe care care avea să îi spună până în ziua de astăzi mama.

Napoleon adoră cititul și a mărturisit că a deprins acest obicei de la mama și fratele său mai mare. Încă din timpul liceului, acesta merge constant la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

„Am 23 de ani şi, da, citesc, citesc de când am fost în stare, de când am învăţat să o fac şi recunosc astăzi că, dacă n-ar fi fost mama şi fratele meu mai mare, să-i văd mai întâi pe ei citind în casă, poate m-aş fi apropiat mai târziu de carte şi lectură. La Biblioteca Judeţeană «Lucian Blaga» Alba am ajuns cu şcoala, mai exact cu directorul Şcolii Gimnaziale «Ion Agârbiceanu» de atunci. M-am înscris şi am pendulat între biblioteca judeţeană şi cea şcolară până când am intrat la liceu, la H.C.C., când am trecut la biblioteca colegiului.

Cam în acelaşi timp am trecut şi de la secţia de împrumut carte pentru copii la cea de împrumut carte pentru adulţi de la BJA. Acum să nu vă imaginaţi că am stat numai cu capul în cărţi, dar am petrecut mult timp citind, iar odată cu clasa a VIII-a am conştientizat cu adevărat cât de tare mă pot ajuta cărţile, nu doar pentru a avea note bune la şcoală, la examene, ci pentru a înţelege lumea, pentru a mă integra în societate şi pentru a putea naviga uşor prin ea”, a declarat Napoleon în urmă cu doi ani.

În ciuda problemelor sale de sănătate, Napoleon nu a încetat o clipă să meargă la școală și să învețe pentru a-și îndeplini visul. Ani de zile a mers la ore în ghips, în urma repetatelor operaţii suferite la picioare. Mama sa era cea care îl căra în brațe până la etajul 2, acolo unde era clasa lui.

În cele din urmă, Napoleon a absolvit Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba, după care a urmat Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde a obținut nota 9,50, la licenţă. Atunci când era în anul doi a început cursurile Facultății de Litere, profil română-engleză, la aceeaşi universitate pe care a absolvit-o în umră cu un an.

„Cartea nu te lasă să fii manipulat! Din cărţi înveţi să asculţi, să vorbeşti, să formulezi opinii şi să le susţii! Da, ai nevoie de un îndrumător de lectură, şi aici intră în scenă bibliotecarii, dacă vorbim despre bibliotecă, dar înaintea lor ar trebui să fie părinţii, familia şi profesorii. Indiferent de materia predată, aceştia trebuie să recomande lectura ca modalitate de formare continuă. Citiţi, citiţi, citiţi, nu veţi avea decât de câştigat! Dincolo de bibliografii obligatorii, dincolo de referate, termene, note şi examene, să ai biblioteca la purtător, în propria minte, clădită raft cu raft, de unde să iei, la nevoie, orice informaţie, asta e ideea. De altfel, lectura te duce înainte, vrei, nu vrei, te formează şi te scoate la liman atunci când nici nu te aştepţi ori poate nici nu realizezi. Eşti diplomat, eşti în stare să susţii discuţii, chiar aprinse, pe varii subiecte, ai un vocabular care nu lasă loc de niciun mişto, ba chiar impune respect? Păi înseamnă că ai citit şi mai citeşti!”, a mai spus Napoleon.

În urmă cu doi ani, Napoleon Dolar Munteanu și-a îndeplinit visul de a deveni profesor. La insistențele mamei, tânărul a mers la examenul de titularizare și pentru că nu a găsit ore de istorie a început să predea informatică și desen.

”Anul acesta am decis să intru în învățământ pentru că mama a insistat să mă duc la titularizare să văd un pic despre ce este examenul acela și pentru că nu am găsit ore de istorie, am zis să iau orice post să predau, evident. Am ales să predau informatică și câteva ore de desen”, a spus Napoleon Dolar, la emisiunea La Măruță.