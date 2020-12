Amenzi mai mari pentru șoferi dacă nu va fi numit un Guvern nou până la 1 ianuarie: La ce sumă ar putea ajunge punctul amendă

De la 1 ianuarie 2021, șoferii ar putea plăti amenzi mai mari decât în prezent, deoarece în lipsa unei plafonări, punctul amendă va crește de la 145 la 223 de lei. Un astfel de scenariu e foarte posibil, în condițiile în care Guvernul interimar nu poate da o ordonanță prin care să plafoneze punctul de amendă, așa cum s-a tot întâmplat în ultimii ani.

În mod normal, punctul amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim brut, însă de mai mulți ani e plafonat la valoarea de 145 lei. Plafonarea se decide an de an, prin OUG, însă un Guvern interimar ca cel din prezent nu are puteri depline și nu poate emite niciun fel de ordonanțe. Până la final, ar trebui numit un Guvern cu puteri depline, care să plafoneze punctul amendă la 145 lei prin OUG, iar actul normativ să fie publicat și să intre în vigoare la 31 decembrie, cel mai târziu.

În caz contrar, punctul amendă va crește de la 1 ianuarie la 223 lei sau chiar mai mult dacă salariul minim brut va fi mărit.

Un șofer fără anvelope de iarnă la mașină în perioada asta plătește acum o amendă cuprinsă între 9 și 20 puncte amendă. De la 1 ianuarie, noile amenzi ar fi cuprinse între 2.007 și 4.430 lei. Același lucru și pentru un șofer care conduce după ce a băut alcool.

