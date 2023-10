Ambulanță veterinară în Țara Moților: Strângere de fonduri pentru înființarea unei clinici mobile veterinare, inițiată de o asociație din Apuseni

Coșmarul prin care au trecut două copile din Alba, violate și agresate în mod repetat: Vinovatul, condamnat la închisoare cu executare

Un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Blaj la pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenție pentru viol în forma continuată și agresiune sexuală.



Decizia a fost pronunțată marți, 31 octombrie și poate fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zilede la comunicare.

„…condamnă pe inculpatul S. V.-G., (…), la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de Agresiune sexuală” …comisă la 1.06.2023 în dauna persoanei vătămate I. I. M.. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul S. V.-G. la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de Agresiune sexuală” prev. de art. 219 alin.1 ?i alin.2 lit.c din Codul penal comisă în vara anului 2022 în dauna persoanei vătămate B. G.. În temeiul art. 396 alin. 1, 2 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul S. V.-G. la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de Viol, în forma continuată, prevăzută de art.218 alin.1, alin. 2, alin 3, lit c, C. Pen, cu apl. art. 35, alin. 1 din C. Pen, comisă în cursul lunii mai 2023 și la data de 1.06.2023 în dauna persoanei vătămate B.G., 4 acte materiale. În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal raportat la art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 8 (opt) ani închisoare, la care adăugă un spor de o treime din celelalte pedepse aplicate (3,6+3,6 ani), respectiv 2 ani şi 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 10 ani şi 4 luni închisoare în regim de detenție” se arată în motivarea pe scurt a instanței.

În actul de sesizare, s-a reţinut, în fapt, că în vara anului 2022, în timp ce se aflau într-un imobil aparținând inculpatului, acesta a chemat-o într-una dintre camere pe persoana vătămată, minoră în vârstă de 12 ani la momentul respectiv, unde, a mângâiat-o pe sâni și în zona organelor genitale.

La începutul lunii mai 2023 persoana vătămată s-a mutat în imobilul unde inculpatul în vârstă de 63 de ani, locuia fără forme legale, împreună cu soția, minora ajutându-i ce cei doi la activitățile gospodărești. În acest imobil minora dormea în pat cu soția inculpatului iar acesta dormea în altă încăpere.

În mai 2023, în repetate rânduri, la intervale de 2-3 zile, inculpatul a penetrat-o cu degetul și a mângâiat-o în zona organelor genitale, după care s-a masturbat în prezența acesteia. În aceeași perioadă cu alte două ocazii, în zile diferite, inculpatul a întreținut raporturi sexuale normale cu persoana vătămată.

La data de 01.06.2023, în jurul orelor 23:00, persoana vătămată minora, se afla pe un teren extravilan de pe raza localității, unde, desfășura activități agricole, fiind însoțită de concubinul mamei sale, și inculpat.

La un moment dat în timp ce oncubinul se afla la volanul tractorului, inculpatul a rămas în urma acestuia, pe parcela de lucernă împreună cu minora și așezau baloții. Profitând de neatenția fratelui său, inculpatul a pipăit-o pe sâni, a strâns-o cu mâna de ambii sâni, și-a introdus mâna sub chiloții persoanei vătămate minore de 11 ani și a atins-o în zona organelor genitale.

În timpul derulării faptelor, inculpatul i-a spus minorei ,,îmi face plăcere”, dar aceasta s-a opus și i-a replicat ,,mie nu-mi face plăcere”. Copila s-a smucit pentru a scăpa, a strigat și i-a spus să îi dea pace, moment în care inculpatul a încetat iar minora s-a îndepărtat de acesta.

Ulterior, inculpatul s-a deplasat cu un autoturism la locuința sa pentru a aduce un șurub necesar la reparația balotierei, fiind însoțit doar de persoana vătămată. Inculpatul i-a spus acesteia să stea pe locul din stânga față întrucât este mai cald iar minora s-a conformat.

În timpul de plasării inculpatul ținea volanul doar cu o mână iar cealaltă mână o ținea pe piciorul persoanei vătămate. Aceasta i-a spus să ia mâna de pe piciorul ei, și și-a încrucișat picioarele.

La locuința inculpatului s-a urcat în autoturism și persoana vătămată în vârsta de 13 ani, cele două minore așezându-se pe bancheta din spate.

În jurul orei 24.00, la întoarcere, inculpatul a oprit autoturismul pe un teren extravilan și i-a solicitat persoanei vătămate în vârsta de 13 ani să își dea jos încălțămintea și pantalonii, a pipăit-o pe sâni, în zona organelor genitale și a întreținut un raport sexual normal cu aceasta.