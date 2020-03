Alte 6 DECESE provocate de COVID-19: Bilanțul național ajunge la 78

Alte șase decese au fost inregistrate marți, 31 martie, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Toți cei decedați au murit la Spitalul Județean Suceava.

Deces 73

Bărbat, 62 ani, jud Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 25.03.2020.

Deces 74

Femeie, 69 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 27.03.2020.

Deces 75

Bărbat, 68 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat in 28.03.2020.

Deces 76

Bărbat, 57 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat in 30.03.2020.

Deces 77

Femeie, 82 ani, jud. Suceava, recoltat în 26.03.2020, confirmat in 28.03.2020, decedat în 30.03.2020.

Deces 78

Femeie, 64 ani, jud. Suceava, recoltat in 26.03.2020, confirmat in 31.03.2020, decedat in 26.03.2020.

Decesele sunt la pacienti internați în Secția medicală (decesele 73,75,76,77) si gastroenterologie (decesele 74 si 78) a SJU Suceava.

În acest moment nu detinem date despre patologia asociată.