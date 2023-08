Alimentarea cu apă, oprită pe mai multe străzi din Aiud! Zonele vizate

Populația de albine este în PERICOL, din cauza caniculei: Căldura excesivă topeşte fagurii şi omoară specimenele

Temperaturile extreme din timpul zilei determină un comportament agresiv al albinelor şi produc moartea familiilor, ca urmare a topirii fagurilor şi a lipsei de hrană, atrag atenţia apicultorii.

Potrivit Asociaţiei Apicultorilor Profesionişti (AAP) Buzău, condiţiile meteorologice înregistrate în ultima perioadă produc efecte iremediabile familiilor de albine. Din cauza caniculei, hrana este din ce în ce mai greu de găsit, albinele parcurg distanţe lungi pentru a procura polen, iar temperaturile ridicate topesc fagurii, cu rezultate devastatoare.

„Legat de perioada aceasta caniculară, albinele au un comportament aparte, în sensul că devin mai agresive, se pierd, uzura este mai mare, rezultă un consum foarte mare de miere. Având în vedere că perioada culesului la floarea-soarelui s-a încheiat, avem prea mult timp până la primăvară, atunci când albinele încep să culeagă din nou ceva. Deci cules de întreţinere în perioada aceasta nu avem deloc. În plus, ne mai confruntăm cu o problemă din cauza căldurii excesive.

Practic, se topesc fagurii în stup, ceea ce duce chiar la moartea familiei respective, pentru că mierea din faguri poate astupa urdinişul şi de aici apare sufocarea familiei de albine. În ţară sunt foarte multe cazuri şi mai ales la apicultorii care lucrează la sol cu familiile de albine, unde soarele bate mai puternic, în schimb pe pavilioane lucrurile se întâmplă, dar mai rar. Practic ele în loc să zboare la urdiniş, pur şi simplu nu ştiu cum să treacă peste aceste momente dificile. Nu este vreo modalitate de a le proteja.

Natura este natură, contra naturii nu ne putem opune. Uzura este mare la albine din cauza forţei pe care o depun în interiorul stupului, seceta face de aşa natură ca nicio floricică să mai apară astfel încât albinele să mai aducă ceva. Este lipsă de polen, pâinea albinelor în stup şi plus de asta este o uzură a albinelor pentru că zboară la distanţe mari pentru a aduce ceva în cuib, de unde rezultă o oboseală a acestora”, a declarat, pentru Agerpres, preşedintele AAP Buzău, Mihăilă Prahoveanu.

Condiţiile meteorologice înregistrate pe parcursul anului au afectat producţia de miere, iar preţul produselor a scăzut, afectând astfel apicultorii.

„Legat de producţia de miere, la rapiţă, zero, salcâm zero, la tei în jur de 10 kg per familie, iar la floarea-soarelui în jur de 10-15 kg per familie. Pe lângă faptul că avem o producţie slabă, problema este că ne confruntăm şi cu preţul la miere foarte scăzut, la convenţional în jur de 8 lei kg, şi asta din cauza faptului că în comunitatea europeană s-a redus consumul de miere, iar consumatorii nu mai au încredere să cumpere pentru că pe piaţă există produse falsificate. În primăvară am avut o dezvoltare slabă a familiilor de albine, a fost vorba despre intervalele acelea cu zile calde şi nopţi reci, plus de asta, pe perioada de întreţinere cu nectar de la pomi fructiferi, vremea a fost urâtă, la salcâm a fost puţină floare şi am înregistrat o producţie de 3 – 4 kg la familia de albine.

În zona Moldovei a mers ceva mai bine, dar la nivel naţional cam asta a fost situaţia. Producţia de miere la nivel naţional scade de la an la an, din păcate. Nu ne putem asigura cheltuielile pentru că preţul este foarte mic. Având în vedere că şi anul trecut a fost o producţie slabă, în acest an producţia a scăzut cu 20 – 30 la sută, dacă nu mai bine”, a precizat Mihăilă Prahoveanu.