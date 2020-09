Alianța USR-PLUS vrea desființarea Poliţiei Locale: Cu ce ar urma să fie înlocuită structura de ordine publică

Anunțul vine după ce USR-PLUS a acuzat că Poliţia Locală a urmărit-o şi filat-o pe Clotilde Armand, candidata USR PLUS la Primăria Sectorului 1. Preşedintele executiv al PLUS, fost ministru de Interne, Dragoş Tudorache, anunţă că Alianţa USR PLUS va desfiinţa Poliţia Locală, aşa cum este ea gândită azi, şi va reconstrui în cadrul Poliţiei Române un serviciu de ordine publică în interesul comunităţii.

„Alianţa USR PLUS va desfiinţa Poliţia Locală aşa cum e ea gândită azi, ca instrument în mâna primarilor, şi va reconstrui în cadrul Poliţiei Române un serviciu de ordine publică în interesul comunităţii şi cât mai aproape de aceasta, recuperând din cadrele actualei Poliţii Locale care respectă criteriile de competenţă necesare şi nu au funcţionat ca bodyguarzi ai primarilor”, a declarat Dragoş Tudorache, fost ministru de Interne şi coordonator al Alianţei USR PLUS.

Conform unui comunicat USR PLUS, Tudorache apreciază că Poliţia Locală şi-a dovedit „în multe rânduri ineficienţa, aservirea politică” şi că mandatul ei a fost „de la bun început prost definit”. De asemenea, „s-a suprapus mereu cu Poliţia naţională” şi „a devenit un instrument” în mâna primarilor, apreciază el.

Potrivit USR PLUS, „primarii PSD în funcţie au transformat poliţiştii locali în bodyguarzii lor personali”, ceea ce trebuie să se schimbe după alegerile locale din 27 septembrie.

Alianţa susţine, de asemenea, că, „la ordinul primarului PSD din Sectorul 1, Poliţia Locală a urmărit-o şi filat-o” pe Clotilde Armand, candidata USR PLUS la Primăria Sectorului 1.

„Este un caz flagrant de poliţie politică şi o infracţiune gravă pentru care toţi cei vinovaţi trebuie să plătească de urgenţă. Clotilde Armand a depus plângere la DIICOT şi sperăm ca procurorii să-şi facă datoria cu celeritate. În ultimii ani, Poliţia Locală a ajuns o miliţie personală a primarilor în funcţie din toată ţara, folosită pentru reglări de conturi, pentru pază şi protecţie preferenţiale şi pentru orice altceva în afară de interesul public. Alianţa USR PLUS consideră că Poliţia Locală trebuie reorganizată şi pusă pe baze sănătoase. Rostul ei e să protejeze cetăţenii, nu primarul. Raţiunea ei de a exista e legea şi nu interesul de partid”, se mai arată în comunicat.

