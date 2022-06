Alexia Mărginean, campioană națională la tenis, Under 16 | Al 10-lea titlul adjudecat de sportiva din Aiud

După ce săptămâna trecută CS Municipal Unirea Alba Iulia a cucerit medaliile de argint în cadrul Campionatulul Național de Polo Under 15, clubul din Cetatea Marii Uniri a reeditat performanța și la categoria superioară de vârstă, Under 17.

Jucătoarele pregătite de antrenorii Ovidiu Pocol și Dorin Pocol au devenit vicecampioane naționale în urma celui de-al treilea turneu, disputat în Bazinul Floreasca din București (două victorii: 11-6 cu Triumf București și 7-3 cu CSȘ Nr. 1 București). Pe parcursul sezonului, poloistele din Alba Iulia au reușit 9 victorii, pierzând doar trei întâlniri (toate cu campioana Crișul Oradea, ultimul joc fiind 6-11), devansând echipele Triumf București și CSȘ Nr. 1 București.

Lotul CSM Unirea Alba Iulia a fost alcătuit din Sara Mihai, Larisa Jorja – portari, Dorofeea Vărtosu (căpitan, originară din Republica Moldova), Anamaria Cristea, Alexia Cristea, Derina Tiron, Oana Gherman, Amalia Novăcean (căpitan și golgheter la Under 15), Alessia Dăian, Maya Șoaită, Ilinca Bucur, Teodora Udrea, Flavia Șoaită, Adriana Negruțiu. Jumătate dintre echipiere, mai precis 8 dintre ele, au cucerit medaliile de argint la ambele secțiuni de vârstă (Sara Mihai, Larisa Jorja, Derina Tiron, Amalia Novăcean, Alessia Dăian, Teodora Udrea, Flavia Șoaită, Adriana Negruțiu).

“Fetele au progresat foarte mult prin muncă, rezultatele se văd și trebuie să avem continuitate! Dorofea Vîrtosu a fost selectionată și la echipa națională Under 19 care va participa la începutul lunii iulie la Campionatul European din Israel. Vreau să menționez că în viitorul campionat național așteptăm aceleași rezultate și la masculin. La calificarile de anul acesta jumătate de echipă a avut probleme cu COVID-19 și am ajuns doar în play-out unde am obținut numai victorii la peste 10 goluri diferență”, a declarat Radu Urcan, directorul CSM Unirea Alba Iulia.

În contextul acestor performanțe notabile, și pe baza acestor generații, de la toamnă se vrea formarea unei echipe de senioare care să participe în prima ligă.