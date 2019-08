Alegerile prezidențiale, ”ultima carte a PSD”. Viorica Dăncilă convinsă ca poate ”cucerii” tinerii în mediul online

La ultimul CEX al PSD, de data aceasta, pentru că nu cu mult timp în urmă, Viorica Dăncilă a făcut o gafă de proporții pronunțând SEX-ul PSD, în loc de CEX, premierul a încercat să îi mobilizeze pe liderii din teritoriu ai partidului. Președintele PSD, Viorica Dăncilă, le-a transmis vineri liderilor PSD că este convinsă că sâmbătă, Congresul partidului ”va fi unul bun, ținând cont că va fi ultimul”. Social-democrații au fost puțin derutați de această frază a președintelui lor, dar i-au cerut să le dea o scrisoare și o poză cu ea pentru a o distribui în campanie, mai ales la țară. S-au oferit chiar să suporte ei costurile multiplicării acestei scrisori și a fotografiei.

”Avem nevoie de o scrisoare, așa cu o poză a dumneavoastră și cu un mesaj mai aproape de sufletul oamenilor cu care să mergem mai ales în zona rurală. Suntem dispuși să suportăm noi, la nivel local, cheltuielile”, i-au transmis președinții de filiale Vioricăi Dăncilă, la ședința CEX al PSD care are loc cu o zi înainte de Congresul unde va fi oficial desemnată drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale.

”Este ultima carte a acestui partid. Trebuie să o jucăm bine.”

Ce le spune Viorica Dăncilă liderilor PSD în ședința CEX:

”Trebuie să ieșim între oameni și trebuie să avem anumite evenimente la care să participăm. Vom anunța din timp și vom putea participa la aceste evenimente. Vreau ca PSD să se miște foarte bine în această campanie pe regiuni, pe județe. Eu cred că avem o mare nevoie de implicare. Vreau să atragem alături de noi tinerii, să mergem în județe și să vorbim cu ei.

Trebuie să ne întâlnim cu tineretul și să conectăm organizația la mediul online.

Eu sper că fiecare șef de organizație se va implica. Ei știu cum se face campanie electorală, să meargă peste tot, în localități, comune.

Este foarte important pentru noi să obținem un scor bun. Scorul la prezidențiale reflectă capacitatea partidului. Dacă vom avea un scor slab, sub 25% pentru acest partid va fi un dezastru.

Trebuie să arătăm că acest partid a rămas puternic. Dacă nici acum nu realizăm acest lucru…

Este ultima carte a acestui partid. Trebuie să o jucăm bine.

Cred că putem să câștigăm așa cum am câștigat de fiecare dată. Fără manifestări cu probleme. Să mergem printre oameni, și același lucru îl voi face și eu. Voi merge în piață, voi merge la mall. Am fost printre ei, nu am găsit un singur om care să spună de rău. Am stat în mijlocul oamenilor și am făcut poze. Nicio reacție negativă.

”Nu vreau să cred în procente de 8% sau 10%. Nu există așa ceva!”

Să nu cădem în această plasă pe care ne-au pus-o – să nu mai ieșim pe stradă pentru că ne vor ataca. Nu e așa. Că va fi unul, doi, trei, cinci, sunt puțini.

Eu cred că trebuie să facem o mobilizare exemplară. Nu vreau să cred în procente de 8% sau 10%. Nu există așa ceva!

Trebuie să ne revenim, trebuie să avem o abordare foarte serioasă pentru că trebuie să ne gândim și la locale și la parlamentare.

Ce garanție le putem da dacă noi nu obținem un scor bun? Eu cred că acest partid poate și dumneavoastră toți din această sală puteți să vă implicați și să revenim ce am fost.

Să lăsăm deoparte orgoliile până după alegeri. După alegeri fiecare poate să ia în considerare ce vrea. Eu cred că partidul e mai important decât orgoliile personale.

Trebuie să avem grijă în județele mari. Degeaba câștigăm în patru județe dacă pierdem în județele mari.

”Nu ne ascultă nimeni, trebuie să ne asculte cineva.”

Este foarte important că alături de noi sunt cât mai multe forțe. Am vorbit deja cu mai multe sindicate, sunt foarte mulți care vor să vină să ni se alăture, inclusiv partide care nu sunt parlamentare. Trebuie să luăm în calcul orice oportunitate.

Vreau să îi readuc în partid pe toți cei care au fost dați afară. Nu cei care au plecat, ci cei care au fost dați afară. Trebuie să reclădim partidul.

Este un moment de cotitură pentru PSD. Nu vreau să mă gândesc cum ar fi să pierdem și să câștige USR-ul. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Haideți să câștigăm!”

Paul Stănescu:

”Trebuie să vedem ce putem face la modul realist. Pornim de la o realitate, degeaba îmi asum eu lider de organizație un angajament. Nu ne ascultă nimeni, trebuie să ne asculte cineva.”

Viorica Dăncilă:

”Trebuie să mai facem sondaje. Să vedem cum stăm. Să vedem cum este realitatea”

sursa: digi24