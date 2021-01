Albaiulianul Laurențiu Blaga – bilanț după un an la conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Astăzi (n.r. – ieri, 13 ianuarie) se împlinește un an de când am preluat conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și pot spune că, așa cum mi-am propus, am realizat o serie de schimbări importante în activitatea instituției, cu scopul de a oferi publicului servicii mai rapide și de bună calitate. Încă de la preluarea mandatului, am considerat esențial ca beneficiarii serviciilor oferite de ANCPI să aibă de ales între a veni la ghișeu (atunci când acest lucru este posibil) și a obține online documentele necesare.

Astfel, una dintre prioritățile mele a fost: FĂRĂ HÂRTII, FĂRĂ NUMERAR, FĂRĂ GHIȘEU. O mare parte dintre măsurile luate sunt rezultatul dialogului constant și susținut pe care l-am avut cu partenerii ANCPI.

Your browser does not support the video tag.

#digitalizare

*Activitatea ANCPI este complet digitalizată, lucrările se depun și se soluționează online, documentele se semnează direct în browser cu semnătură digitală bazată pe certificat electronic calificat;

*Persoanele autorizate, notarii, experții judiciari, evaluatorii au acces gratuit și permanent la conținutul tuturor cărților funciare existente în eTerra;

*Direcțiile de impozite și taxe locale au acces gratuit și permanent la informații din cărțile funciare;

*A fost introdusă plata cu cardul în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară eTerra;

*Generarea automată, în format electronic, a documentațiilor tehnice de cadastru (Plan de Amplasament și Delimitare), pentru imobilele înscrise în eTerra este în curs de testare și va fi funcțională în scurt timp;

*Autentificarea în eTerra cu certificat digital bazat pe certificat digital calificat este în faza de testare;

*Extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul de plan cadastral pot fi obținute pe loc, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro.

accelerarea #PNCCF

*Sumele plătite de ANCPI unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) care realizează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor au fost majorate cu 20% (de la 60 la 84 de lei + TVA/carte funciară);

*A fost clarificată prevederea legală referitoare la plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT. Astfel, a fost stabilit un preț unitar pe hectar. În cazul imobilelor cu proprietari neidentificaţi, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului, se va deconta 10% din preţul contractat pentru un imobil;

*Au fost finalizate trei proceduri de achiziţie, fiind atribuite 61 de contracte pentru cadastrarea imobilelor din 61 de comune, cu fonduri europene. Sunt în derulare alte două proceduri de achiziţie pentru înregistrarea sistematică în 507 UAT-uri rurale, cu fonduri europene;

*Au fost eliminate taxele pe care le plăteau autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală pentru înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară;

*A fost îmbunătățită legislația privind realizarea cadastrului general modificându-se structura livrabilelor din cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, astfel încât persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, care participă la licitațiile organizate de ANCPI, să poată face livrări parțiale, pentru care vor primi diverse procente din valoarea totală a contractului;

*ANCPI a semnat cu Administrația Rezervației Biosfera Delta Dunării cel mai mare contract de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților încheiat cu o instituție publică. ANCPI va plăti aproximativ 28 de milioane de lei pentru cadastrarea unei suprafețe de circa 173.000 de hectare, din 11 comune situate în județul Tulcea;

*Au fost înregistrate peste 1.050.000 de proprietăți, gratuit pentru cetățeni, prin Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea a fost asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020;

*Au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în 19 UAT-uri în integralitate, precum și în sectoare cadastrale, suprafața totală fiind de 690.417,76 ha;

*În prezent, 98 dintre cele 3.181 de UAT-uri din România sunt cadastrate integral (dintre care opt au beneficiat de finanțare europeană, prin POR);

*În alte 1.806 UAT-uri, cu o suprafață estimată de 3.815.505,69 de hectare, se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, atât la nivel de sector cadastral, cât și la nivel de UAT.

*Pentru derularea PNCCF, în 2020, au fost cheltuiți 53.613.362 de lei și pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate cu fonduri europene 17.640.375 de lei.

ANCPI a pus în dezbatere publică majorarea sumelor pe care le decontează pentru lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor din intravilan, în funcție de gradul de acoperire cu construcții;

*ANCPI a pus în dezbatere publică modificarea procedurilor de cofinanțare a întocmirii planurilor parcelare, inițiate de UAT-uri, astfel încât plata imobilelor cu geometrie asociată să se efectueze în aceleași condiții;

*ANCPI a început demersurile pentru stabilirea UAT-urilor eligibile pentru cea de-a șaptea etapă de finanțare, în cadrul PNCCF. Astfel, și în 2021, ANCPI va finanța, din venituri proprii, înregistrarea sistematică a imobilelor din extravilan, în cadrul lucrărilor desfășurate pe sectoare cadastrale.

#simplificare #debirocratizare

*Procedurile din Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţ̦ele de cadastru şi carte funciară au fost simplificate;

*A fost reintrodus referatul de completare pentru a veni în sprijinul partenerilor;

*Procesul-verbal de vecinătate nu mai este necesar atunci când suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea înscrisă în cartea funciară. Am prevăzut mai multe situații în care nu mai este necesară semnarea procesului-verbal de vecinătate;

*A fost eliminată obligația de a depune la documentația cadastrală extrasul de carte funciară. (L.B.)