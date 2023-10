Albaiulianul Dorin Șerdean, încă 30 de zile de arest la domiciliu: Este cercetat într-un dosar pentru o fraudă de 13 milioane de euro

Sesiune de proiecte pe fonduri europene AMÂNATĂ, din cauza depunerii cu programe automate a cererilor.

Având în vedere faptul că în spațiul public au apărut semnale privind posibilitatea anumitor entități să depună cereri de finanțare cu ajutorul unor mijloace automate în cadrul apelului de proiecte: PRC/110/PRC_P1/OP1, destinat Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri, ADR Centru a adoptat măsura emiterii unui Corrigendum prin care perioada de depunere în cadrul acestui apel se amână pentru intervalul 20 octombrie 2023, ora 12.00 – 20 decembrie 2023, ora 12.00 pentru clarificarea aspectelor semnalate către MIPE.

Tinand cont de informatiile aparute in spatiul public, cu privire la completarea cererilor de finantare in sistemul MySMIS2021/SMIS2021+, cu ajutorul mijloacelor automate in cadrul altor sesiuni de depunere de proiecte, ADR Centru a sesizat Directia Coordonare SMIS si IT din cadrul MIPE, cu privire la aceste aspecte.

Precizam ca administrarea operationala a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, inclusiv a aplicatiilor informatice conexe MySMIS2021 si SMIS2021, este in responsabilitatea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Directia Coordonare SMIS si IT (DCSMISIT), care asigura indeplinirea atributiilor stabilite prin art. 4. al OUG nr. 172/2022. Administrarea tehnica a sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+, inclusiv a aplicatiilor informatice conexe MySMIS2021 si SMIS2021, precum si gazduirea fizica a echipamentelor hardware ale MIPE aferente sistemului informatic MySMIS2021/ SMIS2021+ sunt in responsabilitatea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS).

ADR Centru este permanent preocupata de asigurarea si implementarea unui mod de lucru transparent in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene nerambursabile si de aplicarea tuturor masurilor pe care le are la dispozitie in sensul asigurarii unui tratament egal si nediscriminatoriu tuturor potentialilor solicitanti.

Detalii privind Corrigendumul nr. 3 privind modificarea perioadei de depunere aferente Ghidului pentru Interventia 1.4.1. Investitii tehnologice in IMM-uri se regasesc aici.